Sellia Marina, sequestrati 700 kg di rifiuti speciali pericolosi: tre persone denunciate dai Carabinieri

Operazione ambientale lungo la SS 106: i Carabinieri bloccano un carico di materiale ferroso altamente inquinante, privo di autorizzazioni e documentazione. Sequestrati mezzo e rifiuti, scongiurato un grave danno al territorio.

Controllo lungo la SS 106 e scoperta del carico illecito

Nel pomeriggio dell’8 luglio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina e del Nucleo Forestale di Sersale, hanno denunciato tre persone per trasporto illecito di rifiuti. Il controllo è scattato lungo la SS 106, quando un carico decisamente anomalo ha insospettito i militari, impegnati in un dispositivo di sicurezza predisposto ad hoc. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che a bordo del cassone erano stati stipati oltre 700 kg di materiale ferroso altamente inquinante: componenti meccaniche di veicoli non bonificate e grondanti liquidi tossici, classificate come rifiuti speciali pericolosi. Al momento del controllo, il titolare di una ditta e due suoi operai sono stati colti sul fatto, completamente privi sia dell’iscrizione all’Albo Nazionale sia dei necessari FIR (i formulari di identificazione dei rifiuti).

Sequestro immediato e prevenzione del danno ambientale

I militari hanno immediatamente sequestrato il mezzo e il carico, impedendo che i rifiuti potessero essere scaricati nel cuore del territorio causando un grave danno alla natura. Le operazioni dell’Arma si inseriscono nel più ampio quadro di tolleranza zero contro i reati ambientali, a fondamentale salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente.