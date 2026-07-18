Controlli straordinari della Polizia tra Vibo Marina e Pizzo: Arrestato pluripregiudicato sorvegliato speciale trovato con 500 grammi di marijuana e hashish

Operazioni rafforzate nel periodo estivo tra Vibo Marina e Pizzo: identificate 269 persone, controllati 121 veicoli e sequestrata droga. Arrestato un pluripregiudicato sorvegliato speciale trovato con 500 grammi di marijuana e hashish.

Controlli della Polizia di Stato nel territorio provinciale, arrestato anche un uomo per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti

Proseguono i controlli straordinari del territorio da parte della Polizia di Stato per garantire legalità e sicurezza nel territorio provinciale nel periodo estivo. Dopo i controlli posti in essere nella cittadina di Tropea, nella serata di giovedì scorso una massiccia operazione di controllo del territorio ha interessato Vibo Valentia, in particolare la frazione Marina ed il Comune di Pizzo, anch’essi notoriamente caratterizzati in questo periodo da un notevole incremento di persone e anche dallo svolgimento di eventi pubblici. I poliziotti hanno setacciato l’intero territorio, attualmente frequentato da molti turisti, con la predisposizione anche di incisivi posti di controllo. Nel corso dell’attività, condotta da personale della Questura e da equipaggi del reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale, sono state identificate 269 persone, di cui 43 penalmente censite, controllati 121 veicoli. Inoltre sono stati controllati diversi soggetti sottoposti a misure restrittive.

Sanzioni e sequestri durante i controlli

Durante i controlli, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno contestato la sanzione amministrativa di cui all’art. 75 del D.P.R. 309/1990 a una persona trovata in possesso di gr. 11,10 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, con conseguente segnalazione all’Autorità Amministrativa e sequestro della sostanza.

Arresto di un pluripregiudicato sorvegliato speciale

In tale contesto, personale della locale Squadra Mobile, con l’ausilio dell’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha tratto in arresto un uomo pluripregiudicato, attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza con obbligo di soggiorno, in quanto colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, a seguito di una perquisizione domiciliare, gli investigatori hanno rinvenuto, ben occultati in diversi punti dell’abitazione di residenza dell’uomo, diversi involucri e panetti di sostanza stupefacente del tipo marijuana ed hashish, pari a circa 500 grammi.

Un’azione mirata per garantire sicurezza a cittadini e turisti

L’attività operativa, disposta ancora una volta dal Questore di Vibo Valentia, rientra in una più ampia azione volta a prevenire e contrastare condotte violente di ogni genere, lo spaccio di sostanze stupefacenti, abuso di sostanze alcoliche e ogni altra forma di illegalità diffusa, compresi quei comportamenti che minano la sicurezza stradale e ciò al fine di garantire un sereno svolgimento delle vacanze a cittadini e turisti.