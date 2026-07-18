Roccaforte del Greco (RC), recuperato con l’elicottero Drago VF68 un escursionista caduto in un dirupo

Intervento di soccorso nel pomeriggio odierno nel comune di Roccaforte del Greco, in località Cascata del Maesano, dove un uomo di 49 anni è scivolato lungo un dirupo riportando traumi e diverse fratture agli arti inferiori.

Ricevuta la richiesta di soccorso, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha inviato sul posto la squadra del Distaccamento di Gambarie – Santo Stefano d’Aspromonte. Considerata la particolare conformazione dell’area, caratterizzata da vegetazione fitta e da un terreno particolarmente impervio, è stato richiesto il supporto del mezzo aereo.

Sul luogo dell’intervento è giunto l’elicottero Drago VF68 del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme. L’equipaggio, dopo una ricognizione dell’area e la valutazione delle condizioni operative, ha effettuato il recupero dell’infortunato mediante manovre di elisoccorso in ambiente impervio.

Una volta recuperato e issato a bordo dell’aeromobile, il 49enne è stato trasportato in una zona idonea, dove è stato affidato al personale sanitario per le cure del caso e il successivo trasferimento in ospedale.

Sul posto hanno operato, in sinergia con i Vigili del Fuoco, anche i volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS), il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Carabinieri, che hanno fornito il proprio supporto nelle operazioni contribuendo alla positiva riuscita dell’intervento.

L’intervento si è concluso con esito positivo, consentendo il rapido recupero dell’infortunato in un’area difficilmente raggiungibile via terra e confermando l’efficacia del coordinamento tra le diverse componenti del sistema di soccorso.