Acconia di Curinga, ettari di pineta distrutti dalle fiamme: Vigili del Fuoco impegnati per l’intera giornata

Un vasto incendio ha devastato la pineta di Acconia di Curinga. Intervento complesso, condotto esclusivamente da terra, con squadre dei Vigili del Fuoco impegnate fino alle 3 del mattino. In corso accertamenti sulle cause.

Acconia di Curinga (CZ), ettari di pineta distrutti dalle fiamme: impegnati i Vigili del Fuoco per l’intera giornata

Nella giornata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, sono stati impegnati in un vasto intervento per un incendio di vegetazione sviluppatosi in località Acconia di Curinga. Il rogo ha interessato una vasta area boscata, distruggendo sottobosco, sterpaglie, numerose piante di eucalipto e coinvolgendo l’intera pineta, con un fronte di fiamma che ha richiesto un prolungato intervento di spegnimento e di bonifica.

Intervento complesso senza supporto aereo

Le operazioni di spegnimento sono risultate particolarmente complesse. Non è stato possibile impiegare mezzi aerei antincendio poiché la fitta copertura delle chiome della pineta non consentiva un’efficace azione di lancio dell’acqua dall’alto. L’intervento è stato pertanto condotto esclusivamente con personale e mezzi a terra. Sul posto ha operato per l’intera giornata una squadra boschiva dei Vigili del Fuoco. In tarda serata, con il cambio turno, le operazioni sono proseguite a cura della squadra del distaccamento di Lamezia Terme, supportata da un’autobotte, fino alla completa estinzione dei focolai residui e alla messa in sicurezza dell’area.

Supporto di Calabria Verde e presidio dell’area

A supporto delle attività di spegnimento è intervenuta anche una squadra di Calabria Verde. Presenti inoltre il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), che ha coordinato le attività antincendio boschivo, e i Carabinieri, che hanno provveduto a interdire l’accesso all’area interessata dall’incendio, impedendo ai civili di avvicinarsi alle zone operative e garantendo lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di soccorso.

Operazioni concluse nella notte, accertamenti in corso

Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono concluse intorno alle ore 03:00 della notte. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.