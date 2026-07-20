Cerenzia, controlli notturni dei Carabinieri: sospesa attività commerciale per gravi carenze igieniche e strutturali

Operazione notturna della Compagnia di Petilia Policastro con NAS, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco. Riscontrate irregolarità igieniche e strutturali in un locale di intrattenimento. Sanzioni per 2.000 euro e sospensione dell’attività. Controllati 45 cittadini e 28 veicoli.

Cerenzia (Kr), controlli straordinari del territorio: sospesa attività commerciale per carenze igienico-sanitarie e strutturali.

Nella nottata del 19 luglio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro, coadiuvati dal personale delle dipendenti Stazioni di Cotronei e Santa Severina, hanno condotto un servizio coordinato di controllo del territorio volto a garantire la sicurezza pubblica e la legalità negli esercizi commerciali. L’operazione, condotta in sinergia con il personale del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cosenza, le unità cinofile della Guardia di Finanza di Crotone e il supporto dei Vigili del Fuoco di Crotone, ha interessato un locale di intrattenimento, nel medesimo comune.

Irregolarità gravi e sospensione dell’attività

A seguito di un’accurata attività ispettiva, sono state riscontrate gravi irregolarità a carico del gestore dell’attività. Nello specifico, le verifiche hanno evidenziato carenze igienico-sanitarie e strutturali, l’assenza della documentazione HACCP e violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Per tali inadempienze è stata disposta la sospensione dell’attività commerciale e sono state elevate sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 2.000,00 euro.

Controlli alla circolazione e presidio del territorio

Parallelamente alle attività di ispezione presso l’esercizio pubblico, il dispositivo ha operato un capillare controllo alla circolazione stradale, focalizzato anche sulla prevenzione e il contrasto al consumo di sostanze stupefacenti. L’attività di presidio ha portato al controllo di 28 veicoli e all’identificazione di 45 persone.

Impegno costante dell’Arma nel periodo estivo

L’Arma, così come avviene di consueto, proseguirà senza sosta e per tutto il periodo estivo nel controllo capillare del territorio, con l’obiettivo di assicurare la sicurezza e la tranquillità di tutti i cittadini.