Controlli notturni a Tropea: sei automobilisti trovati alla guida con tassi alcolemici fino a 1,37 g/l. Patenti ritirate

Operazioni mirate alla sicurezza stradale e al rispetto delle misure di prevenzione: sette persone denunciate, accertamenti su sorvegliati speciali e controlli intensificati nelle aree a maggiore afflusso turistico.

Controlli straordinari lungo le arterie turistiche di Tropea

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia per garantire maggiore sicurezza lungo le principali arterie stradali e nelle località interessate dal maggiore afflusso turistico della stagione estiva. Nei giorni scorsi, nell’ambito dell’attività di controllo del territorio, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tropea hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia un uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, ritenuto, allo stato degli accertamenti, responsabile della violazione delle prescrizioni impostegli. Nel corso di un controllo domiciliare, infatti, i militari hanno accertato la sua assenza dall’abitazione in violazione degli obblighi derivanti dalla misura di prevenzione.

Sette denunce nella notte del 18 luglio

Nella nottata del 18 luglio, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Tropea, con il supporto delle Stazioni Carabinieri di Tropea e Zungri, hanno eseguito un articolato servizio straordinario di controllo del territorio, al termine del quale hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia sette persone. In particolare, sei conducenti sono stati denunciati, allo stato degli accertamenti, per guida in stato di ebbrezza alcolica. Gli accertamenti, eseguiti mediante etilometro in dotazione ai militari operanti, hanno consentito di riscontrare tassi alcolemici compresi tra 0,86 g/l e 1,37 g/l. Un ulteriore automobilista, invece, è stato deferito per essersi rifiutato di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, condotta prevista e sanzionata dal Codice della Strada. Nei confronti degli interessati sono stati adottati i provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente, tra cui il ritiro delle patenti di guida.

Verifiche, identificazioni e perquisizioni

Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno inoltre controllato 45 veicoli, identificato 160 persone ed eseguito 5 perquisizioni personali e veicolari. L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia per garantire e verificare il rispetto delle misure di prevenzione e contrastare i comportamenti che mettono a rischio l’incolumità degli utenti della strada, con particolare attenzione ai centri maggiormente interessati dalla presenza di residenti e turisti durante la stagione estiva.

Il principio di non colpevolezza

I procedimenti penali si trovano nella fase delle indagini preliminari e, per tutti gli indagati, vale il principio di non colpevolezza fino all’eventuale accertamento di responsabilità con sentenza penale irrevocabile.