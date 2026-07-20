Controlli straordinari dei Carabinieri nel settore turistico-alberghiero: bagnino in nero e carenze igienico-sanitarie in un villaggio di Botricello

Operazione congiunta dei Carabinieri e degli enti ispettivi nella fascia jonica catanzarese: scoperte irregolarità sul lavoro, sospensioni provvisorie e sanzioni per oltre 7.400 euro. Accertamenti anche nella ristorazione, con violazioni igienico-sanitarie.

Controlli straordinari nel settore turistico-alberghiero

Carabinieri Catanzaro. Controlli straordinari nel settore turistico-alberghiero: ispezionato un villaggio turistico sulla fascia jonica. Scoperti un bagnino in nero e carenze igienico-sanitarie nella ristorazione: scattano sanzioni e sospensioni. Nella giornata di venerdì 10 luglio, a Botricello (CZ), i Carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio mirato al settore turistico-alberghiero, hanno condotto una approfondita operazione di verifica all’interno di un villaggio turistico della zona, svolta unitamente a personale specializzato. Al termine, sono state elevate sanzioni amministrative dell’importo complessivo di 7.400,00 euro, con la provvisoria sospensione di un’attività e diverse prescrizioni di natura igienico-sanitaria.

Sinergia operativa tra Carabinieri e personale specializzato

L’attività è stata eseguita in stretta sinergia con personale specializzato del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Catanzaro, della Capitaneria di Porto di Crotone, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Catanzaro e di varie articolazioni dell’A.S.P. di Catanzaro, competenti in materia di sicurezza alimentare e veterinaria. La prima parte del controllo ha riguardato un’impresa responsabile del servizio di assistenza ai bagnanti all’interno della piscina e dell’area lido della struttura. Quattro i dipendenti identificati sul posto: un manutentore della piscina e tre addetti al salvataggio, uno dei quali, un ragazzo di 19 anni, risultato impiegato “in nero”, privo di qualsiasi tutela contrattuale e previdenziale e per questo allontanato precauzionalmente dal posto di lavoro.

Sospensione dell’attività e sanzioni al datore di lavoro

Il personale dell’I.T.L. e del N.I.L. Carabinieri ha, quindi, proceduto alla contestuale sospensione provvisoria dell’attività. Al datore di lavoro è stata imposta la formale diffida a regolarizzare la posizione del dipendente, con l’obbligo di versare i contributi pregressi e stipulare un regolare contratto di lavoro subordinato secondo i termini di legge. Sono state inoltre elevate sanzioni amministrative per un importo di 6.400,00 euro ed è stata acquisita una corposa documentazione aziendale per successivi approfondimenti ispettivi.

Irregolarità igienico-sanitarie nella ristorazione

Nel corso della successiva ispezione ai locali destinati alla ristorazione, sono state riscontrate diverse irregolarità nei servizi igienici destinati ai dipendenti, oltre alla necessità di intensificare le operazioni di pulizia in cucina durante le fasi di lavorazione. Inoltre, un controllo a campione nella cella di scongelamento degli alimenti ha evidenziato gravi carenze igienico sanitarie, sanzionate per un ammontare complessivo di 1.000,00 euro.

Impegno costante per la sicurezza e la legalità

L’operazione conferma l’impegno costante del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, supportato dai reparti di specialità dell’Arma, volto al contrasto al lavoro sommerso e alla tutela della salute dei consumatori e dei turisti. I controlli proseguiranno in tutta la Provincia per prevenire eventuali analoghe irregolarità, in particolare lungo la fascia costiera a forte vocazione turistica.