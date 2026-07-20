Incendio di vegetazione a Sant’Eufemia: residenti in fuga, ferrovia chiusa e fiamme alimentate da vento e alte temperature

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato la frazione di Sant’Eufemia, lambendo case, infrastrutture e costringendo alla sospensione temporanea del traffico ferroviario. Imponente il dispiegamento dei Vigili del Fuoco per contenere le fiamme alimentate dal vento e dalle alte temperature.

Incendio di vaste proporzioni nella frazione di Sant’Eufemia

Lamezia Terme – Vasto incendio di vegetazione a Sant’Eufemia: fiamme minacciano abitazioni e rete ferroviaria. Un vasto incendio di vegetazione si è sviluppato nella tarda mattinata nella frazione di Sant’Eufemia, a Lamezia Terme, interessando un’ampia area e minacciando numerose abitazioni. Sul posto sono intervenute due squadre boschive dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, squadre del Distaccamento di Lamezia Terme e della Sede Centrale, supportate da due autobotti per il rifornimento idrico e dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), che ha coordinato l’intero dispositivo di soccorso.

Due fronti di fuoco e abitazioni minacciate

L’incendio si è sviluppato su due distinti fronti. Il primo ha interessato l’area lungo la SS18, in prossimità di un noto vivaio, dove le fiamme, alimentate dal vento, hanno lambito i tetti di alcune abitazioni senza arrecare danni alle strutture. Il secondo fronte si è sviluppato lungo la strada che dalla rotatoria in prossimità dell’aeroporto conduce alla stazione ferroviaria, coinvolgendo sterpaglie e un esteso canneto e propagandosi rapidamente verso le abitazioni.

Fumo intenso, residenti in fuga e intervento continuo dei Vigili del Fuoco

La densa colonna di fumo ha interessato l’intera zona, riducendo sensibilmente la visibilità e compromettendo la qualità dell’aria. Numerosi residenti hanno lasciato volontariamente le proprie abitazioni, in via precauzionale, in considerazione dell’evolversi dell’incendio, mentre le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato senza soluzione di continuità per contenere il fronte di fiamma e garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità. Le fiamme hanno interessato anche l’area dell’ex zuccherificio, ormai dismesso.

Traffico ferroviario sospeso e poi ripristinato

A causa della vicinanza del rogo alle abitazioni e alla linea ferroviaria, la circolazione dei treni è stata temporaneamente sospesa per consentire le verifiche da parte dei tecnici di RFI. Ultimate le verifiche, il traffico ferroviario è stato ripristinato con limitazione della velocità, al fine di consentire ai Vigili del Fuoco di operare in condizioni di sicurezza. In considerazione della stretta prossimità delle aree interessate dall’incendio alle abitazioni e all’infrastruttura ferroviaria, non è stato possibile impiegare mezzi aerei antincendio.

Un intervento complesso favorito dalle condizioni meteo avverse

L’intervento ha richiesto un imponente dispiegamento di uomini e mezzi da parte del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impegnato da giorni in un’intensa attività di contrasto agli incendi di vegetazione che stanno interessando il territorio regionale, favoriti dalle elevate temperature e dalle avverse condizioni meteorologiche.