Calabria nella morsa del caldo: Vigili del Fuoco impegnati senza sosta contro oltre 200 incendi di vegetazione

L’ondata di calore continua a favorire l’innesco e la propagazione di incendi in tutta la regione. Oltre 200 interventi in 36 ore, con fiamme che minacciano abitazioni, attività e aree boschive. Massima allerta e raccomandazioni alla popolazione.

Caldo estremo e incendi in tutta la regione

Prosegue l’ondata di caldo che sta interessando la Calabria, con condizioni meteorologiche che stanno favorendo l’insorgenza e la rapida propagazione di numerosi incendi di vegetazione sull’intero territorio regionale. I Vigili del Fuoco sono impegnati con tutte le risorse disponibili per far fronte alle numerose richieste di soccorso, assicurando prioritariamente la salvaguardia della vita umana, dei beni e del patrimonio boschivo.

Oltre 200 interventi in 36 ore

Nelle ultime 36 ore sono stati espletati oltre 200 interventi per incendi di vegetazione, mentre 26 interventi risultano attualmente in corso. Le aree maggiormente interessate sono distribuite in tutte le province della regione. Tra gli interventi di maggiore rilevanza si segnalano quelli nel Parco Nazionale del Pollino, a Squillace Lido, Sant’Eufemia di Lamezia Terme, Cassano allo Ionio, Acri, dove le fiamme hanno minacciato abitazioni, attività produttive, strutture ricettive e aree boscate, richiedendo un importante dispiegamento di uomini e mezzi, con l’impiego, nei casi più complessi, anche della flotta aerea antincendio dello Stato.

Sale operative sotto pressione

L’attività di soccorso prosegue senza soluzione di continuità, con le sale operative dei Comandi provinciali costantemente impegnate nella gestione delle richieste di intervento e nella rimodulazione del dispositivo di soccorso in funzione dell’evolversi degli scenari operativi con richiami in straordinario di personale libero dal servizio.

Rischio elevato nelle prossime ore

Le elevate temperature e il vento, previsti anche nelle prossime ore, mantengono elevato il rischio di nuovi inneschi. Si raccomanda pertanto la massima prudenza, evitando comportamenti che possano favorire l’insorgenza di incendi e segnalando tempestivamente eventuali focolai ai numeri di emergenza.