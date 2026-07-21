Tragedia a Mongrassano nel cosentino: operaio 23enne muore durante lavori di manutenzione nel parco eolico ‘Aria del vento’

Un giovane operaio ha perso la vita mentre lavorava a oltre 60 metri di altezza. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.

Incidente mortale nel parco eolico

Un giovane operaio di 23 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all’interno del parco eolico “Aria del vento”, nel territorio comunale di Mongrassano, nel Cosentino. Il dramma si è consumato mentre il ragazzo era impegnato in interventi di manutenzione ad alta quota.

Dinamica ancora da chiarire

Secondo le prime informazioni, il 23enne stava lavorando a un’altezza compresa tra i 60 e i 70 metri quando, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe rimasto incastrato negli ingranaggi dei motori dell’impianto. L’esatta ricostruzione dell’accaduto è ora al vaglio dei Carabinieri, che stanno raccogliendo elementi utili per definire come si sia verificato l’incidente e verificare il rispetto delle procedure di sicurezza.

Intervento delle forze dell’ordine

Le operazioni di soccorso sono state immediatamente attivate, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio e accertare eventuali responsabilità.

Sicurezza sul lavoro ancora al centro della cronaca

L’episodio riporta nuovamente l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, tema particolarmente sensibile nel settore degli impianti industriali e delle manutenzioni in quota, dove ogni procedura deve essere rigorosamente rispettata per evitare tragedie come quella avvenuta a Mongrassano.