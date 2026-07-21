Vasto incendio a Squillace Lido: Vigili del Fuoco in azione per proteggere un villaggio turistico minacciato dalle fiamme

Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco a Squillace, in località Impise, per un incendio di macchia mediterranea che ha minacciato case e capannoni. Operazioni concluse alle 04:00 senza danni a persone o strutture.

Incendio in località Impise

Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 22:50, le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro sono intervenute nel comune di Squillace (CZ), in località Impise, per un incendio di vegetazione sviluppatosi in un’area di macchia mediterranea. Le fiamme, favorite dalle condizioni ambientali, hanno minacciato diverse abitazioni e alcuni capannoni presenti nella zona.

Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Il tempestivo intervento delle squadre dei Vigili del Fuoco ha consentito di circoscrivere ed estinguere il rogo, impedendo il coinvolgimento delle strutture e garantendo la salvaguardia dell’incolumità dei residenti. Non si registrano danni a persone né a edifici.

Operazioni concluse alle 04:00

Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono concluse alle ore 04:00 della mattinata odierna