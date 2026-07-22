Catanzaro, incidente in via Conti Falluc: tre feriti, una donna estratta dai Vigili del Fuoco

Scontro tra una Fiat Panda e una Ford Ka nella zona sud della città. Una conducente è rimasta incastrata nell’abitacolo ed è stata liberata dai Vigili del Fuoco. Sul posto sanitari del 118, Carabinieri e Polizia Locale. Traffico rallentato.

Incidente nella zona sud di Catanzaro

Squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è impegnata in via Conti Falluc, nella zona sud della città, a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, una Fiat Panda e una Ford Ka. Tre le persone coinvolte nel sinistro.

Donna estratta dall’abitacolo

La conducente della Ford Ka, rimasta bloccata all’interno dell’abitacolo, è stata estratta dai Vigili del fuoco e immobilizzata su barella spinale, per essere successivamente affidata al personale sanitario del Suem 118. Tutti i feriti sono stati presi in carico dai sanitari per le cure del caso e il successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera.

Area messa in sicurezza

L’intervento dei Vigili del fuoco è finalizzato alla messa in sicurezza dell’area interessata e dei veicoli coinvolti. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri e la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.

Traffico rallentato

L’incidente sta causando disagi alla circolazione veicolare lungo il tratto interessato.