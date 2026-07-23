Incendio boschivo a Pianopoli: domato dalle squadre di terra e dal mezzo aereo. Area messa in sicurezza

PIANOPOLI (CZ) – Si sono concluse con successo le operazioni di spegnimento e bonifica del vasto incendio boschivo sviluppatosi oggi nel territorio comunale di Pianopoli, nell’area compresa tra lo svincolo della SS 280 (Vena di Maida) e l’isola ecologica.

​L’allarme è scattato intorno alle ore 13:40, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente lungo un costone impervio caratterizzato da fitta vegetazione.

​L’intervento e le forze spiegate

​Le operazioni sono state dirette e coordinate sul posto dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS VF I.A.E. Conforti).

Per fronteggiare l’emergenza è stata messa in campo una risposta rapida e congiunta:

​Vigili del Fuoco: Presenti con la squadra boschiva, l’autobotte per rifornimento idrico e il personale del Distaccamento di Nicastro.

​Azienda Calabria Verde: Operativa con due squadre di terra per il contenimento del fronte del fuoco.

Volontari di Protezione Civile di Lamezia Terme: operativi con una squadra.

​Supporto Aereo: Fondamentale l’intervento dell’elicottero regionale Eli Germaneto, che ha effettuato sganci mirati sulle aree inaccessibili via terra.

Contenimento e criticità territoriali

​Il tempestivo sbarramento effettuato dai contingenti di terra ha evitato che il rogo scollinasse oltre la carreggiata stradale, scongiurando danni ben più gravi e una propagazione incontrollata.

​L’attacco aereo ha richiesto un elevato livello di precisione a causa della complessità dell’area (prospiciente il letto del fiume e nei pressi del poligono di tiro), attraversata da una fitta rete di elettrodotti e linee telefoniche.

​Conclusione delle operazioni

​Dopo un’accurata fase di bonifica del perimetro e lo spegnimento degli ultimi focolai residui, l’intervento si è concluso regolarmente alle ore 15:30. La zona è stata completamente messa in sicurezza e la situazione è tornata alla normalità.