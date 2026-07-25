Maxi controlli interforze sulla Costa degli Dei: sequestri, sanzioni e denunce per irregolarità in mare e a terra

Operazione straordinaria di vigilanza estiva coordinata dalla Questura di Vibo Valentia: sequestrati 9 natanti, un acquascooter e 8 boe abusive. Sei persone denunciate per occupazione di demanio marittimo e una per violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sospesa parte di un esercizio pubblico.

Controlli interforze sulla Costa degli Dei

Il Piano per il Potenziamento dei Servizi di Vigilanza Estiva – per l’anno 2026 – in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura – la Questura di Vibo Valentia ha predisposto, nei giorni scorsi, una serie di dispositivi interforze sia in mare che sulla terraferma, finalizzati a prevenire e contrastare tutte le irregolarità che pregiudicano la sicurezza dei bagnanti e dei tanti turisti che in questi giorni affollano il litorale vibonese. L’Ordinanza del Questore ha visto il coinvolgimento di personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Capitaneria di Porto, dei Vigili del Fuoco nonché dell’ASP e dell’Ispettorato del Lavoro di Vibo Valentia.

Sanzioni, sequestri e denunce

Sono stati controllati a tappeto sia stabilimenti balneari, mezzi nautici, società di noleggio e locazione di natanti da diporto, unitamente a numerosi posti di controllo nelle principali arterie stradali. Al termine delle attività sono state denunciate penalmente 6 persone per occupazione abusiva di demanio marittimo e 1 persona per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso dei controlli a mare sono state riscontrate irregolarità che hanno portato al sequestro di 9 natanti e 8 boe abusivamente installate e di un acquascooter abusivamente ormeggiato.

Irregolarità amministrative e sospensione di locali

Sono state elevate 8 sanzioni amministrative inerenti la mancata comunicazione d’inizio attività per il trasporto di persone, l’assenza della SCIA antincendio oltre all’inadempimento delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con relativa sospensione di una parte dei locali di un esercizio pubblico. Un’ulteriore sanzione amministrativa è stata inflitta ad un soggetto per violazione dell’ordinanza della Capitaneria di Porto relativa alla navigazione dell’acquascooter nella fascia di mare riservata alla balneazione.

Controlli continui per garantire sicurezza

La misura rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione attivato per la stagione estiva, volto a garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti lungo una delle coste più frequentate della Calabria. Il rispetto delle norme sarà assicurato attraverso i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze di polizia.