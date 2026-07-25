Paola, maxi operazione contro l’occupazione abusiva del demanio marittimo: Guardia di Finanza e Capitaneria sequestrano un intero complesso balneare

Un’area di 1.800 mq tra lido, bar, ristorazione e spazi ricreativi è stata sequestrata perché priva di concessione valida. L’operazione, coordinata dalla Procura di Paola, conferma l’impegno delle Fiamme Gialle e della Guardia Costiera nella tutela del patrimonio demaniale marittimo.

Il sequestro del complesso balneare

GDF Cosenza: lotta all’occupazione abusiva di area demaniale marittima in collaborazione con l’Ufficio Locale Marittimo Paola. Sequestrato complesso balneare. I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza e i militari della Capitaneria di Porto, a seguito di pregressa attività di controllo del territorio e info-investigativa, hanno sottoposto a sequestro preventivo di iniziativa un intero complesso balneare sito nel Comune di Paola nonché tutte le strutture e attrezzature ad esso riconducibili.

Un’area di 1.800 mq occupata senza titolo

In particolare, l’operazione svolta dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Paola e dall’Ufficio Locale Marittimo di Paola ha riguardato un’area demaniale di complessivi 1.800 mq, costituita da una zona destinata a posa sdraio e ombrelloni (lido) ed un’altra destinata alla ricezione ricreativa (servizi bar/ristorazione/mini-club/discoteca/pianobar), occupata arbitrariamente – in quanto non legittimata dal possesso di un preventivo titolo concessorio valido ed efficace per l’affidamento delle attività dell’intero stabilimento balneare mediante affitto di ramo d’azienda.

Il coordinamento della Procura di Paola

L’attività eseguita dalla Guardia di Finanza di Paola e dall’Ufficio Locale Marittimo di Paola, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola diretta dal Procuratore Capo Dott. Domenico Fiordalisi, testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle e della Guardia Costiera volto alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio demaniale marittimo.