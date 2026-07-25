Sellia Marina, 27enne fermato dai Carabinieri: guidava sulla SS106 in stato di ebbrezza dopo segnalazioni degli automobilisti

Manovre pericolose e velocità elevata sulla Statale 106 hanno fatto scattare l’allarme al 112. L’Aliquota Radiomobile intercetta il veicolo e accerta un tasso alcolemico oltre i limiti: patente ritirata e denuncia alla Procura di Catanzaro.

Segnalazioni al 112 e intervento immediato dei Carabinieri

Nella serata di mercoledì 22 luglio, a Sellia Marina (CZ), i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia hanno deferito in stato di libertà un 27enne della provincia di Crotone, per guida in stato di ebbrezza alcolica. L’intervento è scaturito da alcune segnalazioni pervenute al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di utenti della strada, allarmati dalle manovre azzardate e dall’elevata velocità di un’autovettura che procedeva lungo la Strada Statale 106 in direzione Catanzaro-Crotone.

L’intercettazione del veicolo e il controllo

La Centrale Operativa ha immediatamente diramato le ricerche alle pattuglie sul territorio, permettendo ad un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sellia Marina, deputato al pronto intervento, di intercettare e fermare il veicolo nei pressi del centro abitato di Sellia Marina. A bordo dell’auto viaggiavano il giovane conducente e due coetanei. Durante le fasi del controllo, ai militari sono apparsi immediatamente chiari i sintomi dell’alterazione alcolica.

Accertamenti etilometrici e denuncia

I successivi accertamenti etilometrici hanno confermato un tasso alcolemico notevolmente superiore ai limiti consentiti dalla legge, facendo scattare il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro e il contestuale ritiro della patente di guida. L’autovettura è stata, invece, affidata a un amico del giovane, giunto successivamente in Caserma e risultato perfettamente sobrio.