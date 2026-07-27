Catanzaro, scoperte due piantagioni di canapa indiana lungo il fiume Corace: sequestrate oltre 160 piante

L’intervento dei Finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro e della Sezione Aerea di Lamezia Terme ha permesso di individuare e distruggere due coltivazioni illegali nascoste nella vegetazione. La marijuana avrebbe fruttato circa 200 mila euro. Indagini coordinate dalla Procura di Catanzaro.

OPERAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Nei giorni scorsi, in collaborazione con la Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Lamezia Terme, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro hanno individuato 2 vaste piantagioni di canapa indiana realizzate su alcuni appezzamenti di terreno ricadenti lungo il fiume Corace. L’attività operativa svolta dai Baschi Verdi del Gruppo di Catanzaro in sinergia con il personale della Sezione Aerea di Lamezia Terme, ha permesso di rinvenire e sequestrare oltre 160 piante di canapa indiana, di altezza variabile e con infiorescenze in ottimo stato di maturazione.

COLTIVAZIONI NASCOSTE E SISTEMI DI IRRIGAZIONE INGEGNOSI

Le illecite piantumazioni, occultate da alti rovi e dalla fitta vegetazione circostante e realizzate con il cosiddetto metodo “a macchia di leopardo”, ovvero sfruttando piccoli terrazzamenti non molto distanti tra loro, venivano annaffiate con ingegnosi sistemi di irrigazione. Tenuto conto del numero e delle dimensione delle piante rinvenute, ormai prossime alla raccolta ed in ottemperanza alle disposizioni impartite dalla locale Autorità Giudiziaria prontamente informata, le stesse sono state estirpate e distrutte in loco. Si rappresenta che la vendita al dettaglio della marijuana ottenuta dalla successiva essicazione avrebbe fruttato un illecito guadagno stimato in circa di 200 mila euro.

INDAGINI IN CORSO PER INDIVIDUARE I RESPONSABILI

Le attività di ricognizione, campionamento e sequestro sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro che conduce le indagini volte a risalire ai responsabili delle coltivazioni.