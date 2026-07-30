Melicucco, scossa di terremoto ML 3.5 avvertita nella Piana: nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.5 è stata registrata alle 20:09 nel territorio di Melicucco, in provincia di Reggio Calabria. L’evento sismico, rilevato dall’INGV, si è verificato a una profondità di 11 km, con epicentro localizzato circa 4 km a ovest del centro abitato.
Scossa avvertita in diversi comuni
Il movimento tellurico è stato percepito in vari comuni della Piana di Gioia Tauro e dell’entroterra reggino, generando momenti di apprensione tra la popolazione. Nonostante la percezione diffusa, non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
Monitoraggio attivo della Protezione Civile
La Sala Operativa regionale ha comunicato di essere in contatto con i sindaci dei territori interessati per le verifiche di rito. Le strutture di Protezione Civile stanno raccogliendo informazioni dai comuni coinvolti per monitorare eventuali criticità.
Nessun problema alla viabilità
Al momento non si registrano disagi sulla viabilità né sulle principali infrastrutture. Il monitoraggio proseguirà nelle prossime ore per garantire un quadro aggiornato della situazione.