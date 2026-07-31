Vibo Valentia, ammonimento del Questore per condotte persecutorie: uomo diffidato dopo ripetuti episodi di stalking

Il Questore di Vibo Valentia ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo che avrebbe posto in essere condotte moleste e persecutorie verso una donna conosciuta sul luogo di lavoro. Accertati messaggi insistenti, appostamenti e pedinamenti che avevano generato ansia e paura nella vittima.

Condotte persecutorie accertate dalla Divisione Anticrimine

Nella giornata di ieri, 30 luglio 2026, il Questore della Provincia di Vibo Valentia ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo che aveva posto in essere condotte di stalking nei confronti di una donna conosciuta sul posto di lavoro. Il provvedimento è stato adottato a seguito dell’istanza presentata dalla donna e dalla successiva attività istruttoria della locale Divisione Anticrimine della Questura, che ha consentito di accertare diverse condotte moleste poste in essere dall’uomo, caratterizzate dall’invio insistente di numerosi messaggi, appostamenti presso l’abitazione della donna e pedinamenti durante i quotidiani spostamenti. Tale atteggiamento aveva ingenerato nella persona offesa un perdurante stato di ansia e paura, tanto da indurla a dover modificare le proprie abitudini di vita.

Il provvedimento del Questore e la funzione preventiva dell’ammonimento

Alla luce della vicenda, il Questore di Vibo Valentia ha emesso un provvedimento di ammonimento intimando all’uomo di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. La misura di prevenzione nota come “ammonimento del Questore” costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno dello stalking prima che degeneri e si concretizzi in azioni aggressive, sia di tipo fisico che di tipo psicologico. Si rammenta che qualora un soggetto già ammonito continui a molestare la parte lesa, la condotta diventa perseguibile dall’Ufficio di Polizia, senza che occorra una specifica querela della vittima.

Segnalazioni e strumenti a disposizione dei cittadini

La Polizia di Stato ricorda che le segnalazioni possono essere inviate anche tramite l’app ufficiale della Polizia di Stato YouPol, scaricabile gratuitamente sui devices Apple o Android.