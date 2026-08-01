Crotone, maxi operazione della Polizia di Stato: controlli a tappeto e sanzioni a due attività commerciali

Imponente servizio di controllo del territorio disposto dal Questore Renato Panvino a Isola di Capo Rizzuto: identificate 739 persone, verificati 389 veicoli, controllati domiciliari e sorvegliati speciali. Due attività commerciali sanzionate per irregolarità lavorative, violazioni HACCP e occupazione abusiva di suolo pubblico.

Controlli straordinari sul territorio

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio il Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, ha disposto un imponente servizio nella città di Isola di Capo Rizzuto, impegnando le diverse articolazioni della Questura e delle Specialità, tra questi personale della Polizia Amministrativa, dell’Anticrimine, dell’Ufficio Immigrazione, dell’Ufficio di Gabinetto, delle Unità Cinofili e della Polizia Stradale, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati, nonché al controllo di pregiudicati agli arresti domiciliari e dei sorvegliati speciali. I risultati conseguiti dall’attività di prevenzione sono i seguenti: nr. 739 persone identificate, di cui 126 precedenti; nr. 389 veicoli controllati; nr. 21 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale; nr. 5 sanzioni al Codice della Strada, nonché nr. 1 sequestro amministrativo, nr. 2 fermi amministrativi, nr. 3 ritiri della carta di circolazione e nr. 1 ritiro della patente di guida; nr. 2 attività commerciali controllate; nr. 2 sanzione amministrativa elevata per un valore di 2.173,00 euro.

Irregolarità nelle attività commerciali

Nel corso del servizio, personale della Polizia Amministrativa ha sottoposto a controllo amministrativo due esercizi commerciali. Da un primo controllo a carico di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è emersa la presenza di un dipendente privo di regolare contratto di assunzione e, pertanto, rispetto al quale è stato interessato il locale Ispettorato del Lavoro. Inoltre, il titolare è stato sanzionato per aver omesso di rispettare le procedure impartite dal piano di autocontrollo basato sui principi di sistema HACCP (p.m.r. 2.000,00 €). Un secondo controllo ha riguardato l’esercizio di vicinato per la vendita di prodotti di genere alimentare e non alimentare, il cui titolare è stato sanzionato per aver occupato, senza le prescritte autorizzazioni, circa 30 metri quadri di suolo pubblico antistante l’attività mediante la posa di espositori per la vendita di prodotti di genere alimentare e non alimentare (p.m.r. 173,00 €), con conseguente segnalazione al Comune di Isola di Capo Rizzuto per quanto di competenza.

Attività dell’Anticrimine e dell’Ufficio Immigrazione

Il personale della Divisione Anticrimine ha posto l’attenzione su nr. 21 persone sottoposte a limitazione della libertà personale per reati commessi in materia di stupefacenti e di associazione a delinquere di stampo mafioso e ai sorvegliati speciali. Il personale dell’Ufficio Immigrazione ha identificato nr. 19 cittadini extracomunitari, risultati regolari sul territorio nazionale ed ha effettuato diversi controlli sulle dichiarazioni di ospitalità in loro favore.

Controlli su strada e posti di blocco

L’attività di prevenzione ha interessato anche le strade statali, ove la Polizia Stradale ha elevato nr. 5 sanzioni al Codice della Strada e applicando nr. 4 sanzioni accessorie quali ritiro della carta di circolazione, ritiro della patente nonché fermo e sequestro amministrativo per mancanza del casco su motociclo, utilizzo del cellulare alla guida e mancata copertura assicurativa durante la circolazione. Durante l’intero servizio, l’Unità cinofili, unitamente al personale dell’Ufficio di Gabinetto, ha effettuato diversi posti di controllo lungo le arterie stradali, nel corso dei quali sono state identificate persone e controllate diverse autovetture.

Ulteriori controlli delle Volanti

Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti, impiegati nel servizio di controllo del territorio, hanno identificato nr. 411 persone, di cui nr. 77 positivi in banca dati, e hanno controllato nr. 252 veicoli.