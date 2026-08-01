Un incendio di sterpaglie sviluppatosi in prossimità dell’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Firmo (CS), ha reso necessaria la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate da parte della Polizia Stradale a causa del denso fumo che ha invaso la sede autostradale, compromettendo la visibilità e la sicurezza della circolazione.
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castrovillari, impegnata nelle operazioni di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza dell’area.
La viabilità resterà interdetta fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
Incendio di sterpaglie vicino autostrada A2 nel cosentino, disagi per visibilità e sicurezza
Un incendio di sterpaglie sviluppatosi in prossimità dell’autostrada A2 del Mediterraneo, all’altezza di Firmo (CS), ha reso necessaria la chiusura temporanea di entrambe le carreggiate da parte della Polizia Stradale a causa del denso fumo che ha invaso la sede autostradale, compromettendo la visibilità e la sicurezza della circolazione.