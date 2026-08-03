Cosenza, sequestrata una piantagione di marijuana: oltre 200 mila euro di profitti illeciti sottratti alla criminalità

Operazione della Guardia di Finanza di Scalea, con il supporto della Sezione Aerea di Lamezia Terme: scoperta una coltivazione organizzata di canapa indiana in un’area boschiva di Grisolia. Sequestrate 53 piante, distrutte 44, campionate 9. Segnalazione alla Procura di Paola per violazione dell’art. 73 del D.P.R. 309/1990.

Produzione e traffico di stupefacenti: l’operazione delle Fiamme Gialle

I Finanzieri del Comando Provinciale Cosenza, nell’ambito di specifica attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e/o repressione del traffico di sostanze stupefacenti, su segnalazione della Sezione Aerea di Lamezia Terme del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia, hanno scoperto un ampio terreno utilizzato per la coltivazione di piantagione canapa indiana. La coltivazione era occultata all’interno della fitta vegetazione di un’area boschiva particolarmente impervia del Comune di Grisolia, le cui caratteristiche morfologiche e il rilevante isolamento la rendevano particolarmente idonea ad ospitare siti di coltivazione illecita difficilmente individuabili.

Una coltivazione organizzata e pianificata

Lo sviluppo della piantagione su numerosi filari, serviti da un impianto di irrigazione, evidenziava una coltivazione stabilmente organizzata e accuratamente pianificata, realizzata con modalità tali da garantirne la continuità produttiva e la successiva destinazione dello stupefacente al mercato illecito. La piantagione, composta da 53 piante di marijuana, disposte lungo differenti filari e caratterizzate da un diverso stadio vegetativo, con altezza variabile da circa 30 centimetri fino a circa 3 metri, circostanza indicativa di una coltivazione effettuata in periodi differenti, è stata sottoposta a sequestro dai militari della Tenenza di Scalea.

Sequestro, distruzione e campionatura delle piante

Le operazioni della Guardia di Finanza, proseguite sul posto, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Paola diretta dal Procuratore Capo Dott. Domenico Fiordalisi, si sono concretate mediante la distruzione di 44 piante di sostanza stupefacente e il prelevamento per la campionatura di oltre 9 piante della stessa sostanza. L’attività operativa in parola si è conclusa mediante una segnalazione a carico di ignoti alla Procura della Repubblica del Tribunale di Paola per violazione dell’art. 73 del D.P.R. n. 309/1990.

Un mercato illecito da oltre 200 mila euro

La sostanza stupefacente rinvenuta e destinata allo spaccio avrebbe fruttato alla criminalità oltre 200 mila euro di profitti illeciti, confermando la rilevanza economica delle coltivazioni illegali nel territorio calabrese.

Impegno costante nel contrasto al narcotraffico

L’attività d’iniziativa eseguita dalla Guardia di Finanza di Scalea testimonia il costante impegno delle Fiamme Gialle nel controllo economico del territorio e nella prevenzione e contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, con il duplice intento di tutelare la salute della comunità e minare una delle principali forme di finanziamento della criminalità organizzata presenti nello specifico contesto territoriale calabrese.