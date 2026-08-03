Soverato, maxi controllo interforze in un locale della movida: irregolarità su sicurezza, vie di fuga e addetti non autorizzati

Su ordinanza del Questore di Catanzaro, un noto locale di Soverato è stato sottoposto a un controllo straordinario interforze: riscontrate violazioni sulla sicurezza, capienza oltre i limiti, estintori scaduti, vie di fuga non idonee e irregolarità fiscali. Proseguiranno verifiche preventive nei luoghi della movida.

Controllo straordinario interforze

Nello scorso fine settimana, con apposita ordinanza del Questore di Catanzaro, sono stati predisposti mirati servizi interforze volti a verificare la corretta gestione dei locali di pubblico spettacolo. L’attività trae origine dalla necessità di controllare i locali di intrattenimento a seguito dei tristi avvenimenti occorsi a Crans – Montana, in osservanza a quanto stabilito in occasione di un recente Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Sig. Prefetto di Catanzaro, costituendo una task force che potesse assolvere a questo compito verificando ogni possibile aspetto della movida secondo le indicazioni emanate con circolare dal Ministero dell’Interno.

Le forze coinvolte

Il controllo, coordinato dalla Questura, ha riguardato un noto locale ubicato in questo ambito provinciale e ha visto il coinvolgimento della Squadra di Polizia Amministrativa della Questura, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri, dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, della Capitaneria di Porto di Soverato, dell’A.S.P. e dell’ARPACAL.

Violazioni riscontrate

All’esito dell’attività svolta, grazie all’impiego sinergico delle competenze tecniche dei vari reparti impiegati, sono stati verificati numerosi aspetti della sicurezza e rilevate alcune violazioni amministrative per la presenza di addetti ai servizi di controllo privi dell’iscrizione nell’apposito elenco prefettizio nonché irregolarità di natura fiscale. In particolare, sono state riscontrate numerose irregolarità in materia di sicurezza, tra cui la presenza di un numero di avventori significativamente superiore rispetto alla capienza autorizzata, la presenza di estintori scaduti e criticità relative alle vie di fuga, risultate non idonee a garantire il regolare deflusso delle persone in caso di emergenza, in quanto non presidiate, non sgombre e scarsamente illuminate.

Tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono state altresì riscontrate violazioni della normativa in materia di igiene.

Controlli in intensificazione

Continuerà l’intensificazione dei controlli, in via preventiva, ai locali di pubblico spettacolo al fine di garantire una maggiore sicurezza nei luoghi della movida e tutelare in particolare i numerosi giovani, molti dei quali minorenni, che partecipano agli eventi musicali danzanti organizzati in questa provincia. La Questura ricorda che la reiterazione di tali gravi condotte può comportare la sospensione o la revoca della licenza da parte del Questore ai sensi dell’art.100 TULPS.