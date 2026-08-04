Cassano All’Ionio, devastata azienda agricola della Sibaritide: cento piante di arancio tagliate nella notte

Grave danneggiamento nella notte ai danni di una storica realtà agricola della Sibaritide. Il sindaco Iacobini, insieme alle consigliere Bianchi e Spezzano, visita l’azienda e condanna con fermezza l’episodio: «Un attacco al lavoro, alla comunità e allo sviluppo del territorio».

Un gesto grave che colpisce l’intera comunità

L’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio guidata dal Sindaco Gianpaolo Iacobini esprime la più ferma condanna per il grave atto intimidatorio perpetrato ai danni dell’azienda agricola dei fratelli Federico, realtà imprenditoriale riconosciuta per il proprio impegno nella valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e nello sviluppo del territorio. Nel corso della notte ignoti hanno distrutto circa un centinaio di piante di arancio biondo della varietà L7, recentemente messe a dimora, tagliandole con un’accetta. Un gesto di estrema gravità che colpisce non solo un’impresa agricola, ma l’intera comunità, il mondo del lavoro e il tessuto economico della Sibaritide.

Il sopralluogo del sindaco e la vicinanza dell’Amministrazione

Per manifestare la vicinanza dell’istituzione comunale, il sindaco Gianpaolo Iacobini ha effettuato un sopralluogo presso l’azienda insieme alle consigliere comunali Annamaria Bianchi e Ida Spezzano, incontrando gli imprenditori e i lavoratori colpiti dall’episodio. «L’azienda agricola Fratelli Federico – ha dichiarato il sindaco – rappresenta un esempio di serietà, responsabilità e impegno nella valorizzazione del nostro territorio. Quanto accaduto è un fatto gravissimo che offende non soltanto la dignità e gli interessi dell’azienda stessa, ma l’intera Cassano e tutta la Sibaritide, costrette ancora una volta a confrontarsi con episodi che nulla hanno a che vedere con la cultura del lavoro e dello sviluppo».

Indagini in corso e fiducia nelle forze dell’ordine

Il primo cittadino ha ricordato che sull’accaduto sono già in corso le indagini affidate ai Carabinieri della Compagnia di Cassano All’Ionio, esprimendo piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine e della magistratura. «Sono certo – ha aggiunto – che il lavoro investigativo consentirà di fare piena luce su quanto accaduto e di assicurare i responsabili alla giustizia. Solo pochi giorni fa, nel corso dell’audizione davanti al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ho espresso il mio apprezzamento per il prezioso lavoro svolto dalle forze dell’ordine e dalla magistratura, che stanno restituendo ai cittadini la concreta percezione della presenza dello Stato sul nostro territorio. Confido per questo che da tutte le istituzioni competenti possano giungere risposte rapide e decisive».

Legalità e sostegno alle imprese sane

Pur esprimendo amarezza per un episodio che colpisce una terra ricca di potenzialità, il sindaco ha quindi ribadito la determinazione delle istituzioni nel difendere chi opera onestamente. «Le istituzioni – ha concluso Iacobini – saranno sempre al fianco delle aziende sane, di chi investe, crea lavoro e contribuisce alla crescita della nostra comunità. La tutela della legalità rappresenta un valore irrinunciabile e su questo non arretreremo di un solo passo».