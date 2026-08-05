Gizzeria, proseguono senza sosta le operazioni di spegnimento del vasto incendio boschivo in contrada Destro

Dalle ore 19:30 di ieri, squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, con personale della sede centrale, del Distaccamento di Lamezia Terme, del Distaccamento Volontario di Martirano Lombardo e delle squadre boschive VVF, supportate da autobotti per il rifornimento idrico, sono impegnate nel comune di Gizzeria, in contrada Destro, per un vasto incendio di bosco.

Nel corso dell’intera notte le squadre operative hanno lavorato senza sosta per contenere l’avanzata delle fiamme ed evitare che il fronte di incendio si propagasse verso le abitazioni presenti nell’area, riuscendo a salvaguardare gli immobili maggiormente esposti al rischio.

Dalla mattinata odierna sono operative anche due squadre di Calabria Verde a supporto delle operazioni di spegnimento. Dalle prime luci dell’alba sono inoltre presenti sul posto i Direttori delle Operazioni di Spegnimento (DOS) dei Vigili del Fuoco e di Calabria Verde, impegnati nel coordinamento delle attività a terra e dei mezzi aerei.

Considerata la vastità dell’area interessata e la presenza di più fronti di fuoco, è stato disposto l’impiego di cinque Canadair della flotta aerea dello Stato, provenienti dalle basi di Lamezia Terme, Trapani e Bari, nonché dell’elicottero della flotta aerea regionale.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. L’obiettivo prioritario resta il completo contenimento dell’incendio, la tutela della pubblica e privata incolumità e la successiva bonifica delle aree percorse dal fuoco.