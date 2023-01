Lamezia, bando seconda edizione del concorso letterario di poesia “Anthurium nel cuore – in memoria di Francesco” dedicato a Valeria Montalto

L’Associazione culturale Un Anthurium per Francesco bandisce la Seconda Edizione del concorso letterario di poesia ANTHURIUM NEL CUORE – IN MEMORIA DI FRANCESCO dedicato a Valeria Montalto, insegnante lametina prematuramente scomparsa e sottratta all’affetto dei suoi cari.



La partecipazione al concorso è completamente gratuita, ma riservata ai maggiorenni, e prevede un montepremi di euro 200 al primo classificato, oltre alla pubblicazione della poesia sulla rivista “Lamezia e non solo…” edita mensilmente dalla Tipografia Grafichè Perri, partner del progetto.

Al premio si partecipa inviando la domanda di iscrizione e un solo componimento poetico a tema libero inedito, senza limite di versi, in lingua italiana e in vernacolo, da far pervenire all’indirizzo email unanthuriumperfrancesco@gmail.com, il cui oggetto deve riportare la dicitura “Premio Letterario ANTHURIUM NEL CUORE – IN MEMORIA DI FRANCESCO”.

I diritti delle poesie partecipanti devono appartenere agli autori e non essere stati ceduti ad alcuno, così da poter dichiarare la paternità dell’elaborato nell’apposito modulo di partecipazione allegato. La segreteria del premio declina fin da ora qualsiasi responsabilità in proposito.

Sarà fornito anche un format da seguire per la stesura dell’elaborato, il quale dovrà essere spedito privo di firma e corredato da un titolo.

Insieme alle poesie, dovranno pervenire:

– dati anagrafici

– recapito telefonico

– indirizzo email dell’autore (da inserire nell’apposito modello di domanda di partecipazione,

pena esclusione dal concorso)

– curriculum vitae (facoltativo)

Tutto il materiale dovrà pervenire per email entro e non oltre il 12 Febbraio 2023

Una giuria esaminerà le opere pervenute e verrà stilata una classifica generale che sarà resa pubblica sul sito internet www.unanthuriumperfrancesco.altervista.org. I nomi dei giurati sono resi noti nel medesimo bando ed il loro giudizio è insindacabile.

Il premio in denaro per il primo classificato è di € 200,00. La segreteria si riserva il diritto di consegnare attestati di partecipazione ai primi classificati.

La premiazione prevede la pubblicazione

del componimento anche sulla rivista edita dalla Tipografia Grafichè Perri “Lamezia e non solo…”.

Tutto il materiale inviato non sarà restituito. La partecipazione al Premio implica l’accettazione del seguente Regolamento, pena l’esclusione dal Premio senza che la Segreteria abbia obbligo di comunicazione.

La premiazione avrà luogo nel mese di Maggio 2023 con data che sarà comunicata in seguito, presso la sede della tipografia Perri, sita in Via del Progresso, 200.

Il giorno della premiazione gli autori premiati impossibilitati a presenziare potranno delegare un rappresentante, la cui delega dovrà essere inviata per email all’indirizzo dell’associazione, facendone opportuna e preventiva comunicazione.

Con la partecipazione al concorso, l’autore autorizza la Segreteria del Premio al trattamento dei dati personali come previsto dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche. Inoltre, con la stessa partecipazione, l’autore autorizza la segreteria alla eventuale pubblicazione postuma della propria opera in volume antologico o rivista digitale senza nulla pretendere. Gli autori non saranno obbligati in alcun modo all’acquisto di copie dell’eventuale antologia e la proprietà della poesia rimarrà all’autore.