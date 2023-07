Tornano i film d’autore, il teatro in strada e le eccellenze enologiche di Lamezia Summertime

Un palcoscenico a cielo aperto. Torna il Lamezia Summertime, la manifestazione che da oltre un decennio si propone di animare l’estate lametina con un fitto programma all’insegna del cinema d’autore, del teatro, della valorizzazione del territorio e delle specialità enologiche regionali.

L’evento, ormai storicizzato, è realizzato dal Comune di Lamezia Terme con la collaborazione di Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia in qualità di partner di progetto e il supporto della Cooperativa sociale teatrop e della Cooperativa sociale Inrete,nell’ambito dell’avviso regionale “Eventi di promozione culturale anno 2022” finanziato dalla Regione Calabria con risorse PAC 2014.2020 Asse VI – Azione 6.8.3 – Ambito 1.6.

L’edizione 2023 è dedicata al maestro Piero Bonaccurso, artista eclettico, storico fondatore di teatrop e anima visionaria di Lamezia Summertime, recentemente scomparso.

Il ricco programma è stato presentato nella conferenza stampa di martedì 18 luglio nella sala Consiliare Luisi del Comune di Lamezia Terme, alla presenza del funzionario del settore Cultura per la Calabria e responsabile del sistema teatrale regionale Fabio Scavo, del sindaco della Città Paolo Mascaro, dell’Assessore allo Spettacolo Luisa Vaccaro, del dirigente settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Pasqualino Nicotera, del presidente di Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia Antonio Scaramuzzino. Durante la conferenza, moderata da Giovanna Villella, i curatori delle varie sezioni hanno illustrato gli eventi in cartellone: le pellicole scelte per “Cinema e Cinema”, rassegna di film d’autore con la co-direzione artistica di Ivan Falvo D’Urso, gli spettacoli all’Abbazia Benedettina inseriti in “TeatrOltre: il Teatro Ritrovato” e gli artisti di “TeatrOltre: Festival Internazionale di Teatro in strada”, modellato sull’antica concezione dell’arte circense di arte di strada dal co-direttore artistico Pierpaolo Bonaccurso, “Lamezia Wine Fest”, evento ideato dal co-direttore artistico Pierluigi Fragale in collaborazione con la Fondazione Italiana Sommelier Calabria che vuole far conoscere e apprezzare le eccellenze enologiche calabresi e che, dal 2017, ha introdotto anche l’EVO Festival, una degustazione dell’olio vergine d’oliva a marchio DOP prodotto a Lamezia Terme.

Il senso di tutto il progetto è “abitare in altri modi il territorio e ripopolare le piazze”, come ricordato dalpresidente di Arci Lamezia Terme/Vibo Valentia, Antonio Scaramuzzino, parafrasando lo slogan scelto nel 2023 da Arci: “Riabitare le piazze, accendere visioni”, confermando la vocazione di Lamezia Summertime a proporre animazione sociale e organizzare eventi concepiti per rendere accessibili e fruibili da tutti l’arte e le buone pratiche culturali.

Dopo i rallentamenti dovuti anche alla diffusione della pandemia, la rassegna “restituisce contenuto ai contenitori culturali, obiettivo fortemente ricercato dagli avvisi pubblici messi a disposizione dalla Regione Calabria, che non solo finanzia questo progetto, ma lo fa proprio con il cofinanziamento”, ha sottolineato in conferenza Scavo. Infatti, alle suggestive location che già in passato hanno ospitato gli appuntamenti estivi, come i centri storici cittadini e l’Abbazia Benedettina di S. Eufemia, si aggiunge quest’anno il Parco Barisco, nel centro storico di Nicastro, fortemente voluto da Nicotera e da pochi giorni restituito alla città.

La cornice del parco fluviale Barisco ospiterà la programmazione di Cinema e Cinema che inaugurerà la kermesse martedì 25 luglio con il film Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch. Seguiranno: mercoledì26 luglio la proiezione di Siccità di Paolo Virzì, martedì 1° agosto Martin Eden di Pietro Marcello, mercoledì 2 agosto la pellicola Mixed by Erry di Sydney Sibilia, lunedì 7 agosto il film La stranezzadi Roberto Andò e mercoledì 9 agosto Nostalgiadi Mario Martone. L’inizio di ogni proiezione è previsto alle ore 21. I costi del biglietto sono: 4 € intero, 3 € ridotto (under 25/over 65).

Per la sezione TeatrOltre: il Teatro Ritrovato,saranno due gli spettacoli che avranno luogo all’Abbazia Benedettina di S. Eufemia, pensati ad hoc per il sito archeologico, riducendo al minimo l’impatto delle scenografie. Sabato 29 luglio sarà ospite Elisabetta Pozzi con lo spettacolo Cassandra o dell’inganno, musiche di Daniele D’Angelo, e venerdì 11 agosto sarà la volta de L’alfabeto delle emozioni di Stefano Massini, il narratore pop che è riuscito ad aggiudicarsi il prestigioso Tony Award, l’Oscar del teatro americano. Per gli spettacoli all’Abbazia sarà attivo anche il servizio di ticket on line.

TeatrOltre: Festival Internazionale di Teatro in Strada avrà luogo, invece, sul Corso Numistrano in tre giornate: 15, 16 e 17 settembre. Da molti anni il Festival rappresenta un evento emozionante con artisti di strada, mangiatori di fuoco, illusionisti, prestigiatori, funamboli, acrobati, danzatori aerei in un percorso itinerante. Tra gli artisti in cartellone: la compagnia italo francese di teatro circo e clown Omphaloz,

la Compagnia Creme&Brulè con lo spettacolo “Danza, Fuoco e Romanticherie”, Ottopiù Street Band, Compagnia Teatrop, Teatro della Maruca, Tonia Mingrone e la Compagnia Opera Fiammaecon uno spettacolo scenografico dal titolo “Orakel”.

Lamezia Summertime 2023 si concluderà il 29 e 30 settembre con il Lamezia Wine Fest nel cortile-giardino di Palazzo Nicotera-Severisio. Giunto alla nona edizione, ospiterà quest’anno anche il quarto EVO festival, dedicato agli extravergini, e la seconda edizione della rassegna riservata alla birra artigianale. Nella due giorni, oltre alle degustazioni affidate ai sommelier professionisti, verranno realizzate delle master class dedicate alla D.O.C. Lamezia, e sarà presentato il corso di sommelier dell’olio in partenza a settembre. Le serate saranno allietate da concerti di musica e performance teatrali. Durante la manifestazione, sarà inoltre possibile visitare la Casa del Libro Antico ospitata nello stesso Palazzo.