Bagno di folla per il concerto dei mitici Original Blues Brothers Band sul lungomare di Siderno

Circa ventimila persone arrivate da tutta la Calabria hanno invaso Siderno, centro turistico dello Jonio reggino, per raggiungere l’enorme Lungomare delle Palme ed assistere allo storico concerto dei mitici Original Blues Brothers Band capitanati da “Blue” Lou Marini al sax, con gli scatenati Francisco “Red House” Simon alla chitarra, Leon “The Lion” Pendarvis, tastiere, James “Hag” Haggerty, basso, Lee “Funkeytime” Finkelstein, batteria, Tom “Bones” Malone, trombone, Steve “Catfish” Howard, tromba, Bobby “Sweet Soul” Harden, voce e armonica, Tommy “Pipes” Mc Donnell, voce.

Per la formidabile band cult, che ha segnato la storia del cinema e della musica a livello mondiale, un successo straordinario che ha premiato il promoter Ruggero Pegna, artefice dei grandi eventi internazionali in Calabria, e la Città Metropolitana di Reggio che ha voluto inserire l’evento nel suo ricco programma estivo. Preziosa, come ha sottolineato il promoter, anche la collaborazione del Comune di Siderno, guidato dal sindaco Mariateresa Fragomeni.

Protagonista del film leggendario del 1980 “The Blues Brothers”, l’iconica band è tornata in Europa per 6 concerti tra Spagna, Svizzera e Italia, tra cui lo strepitoso live andato in scena a Siderno, che ha letteralmente infiammato d’entusiasmo lo straboccante lungomare gremito di pubblico, in visibilio già dal primo brano.

A “Blue” Lou Marini, autentica star della band, è stato consegnato il “Riccio d’Argento” di Gerardo Sacco, oscar del live, nella sezione riservata ai Miti della Musica Mondiale, “Music Legends Award”. Nella mattinata di ieri, il gruppo al completo ha anche visitato il Museo Nazionale su invito del Sindaco della Città Metropolitana Carmelo Versace, che li guidati fino al salone che ospita i Bronzi di Riace. Stupiti dalla bellezza di Reggio, i musicisti si sono poi spostati a Siderno nel tardo pomeriggio, accolti da un calore inimmaginabile.

Il concerto è iniziato alle 22:15 e, in oltre due ore di live, la travolgente band ha trascinato tutti in un vortice di incontenibile allegria, al ritmo di successi senza tempo, da “Soul Man” a “Gimme Some Lovin’”, da “Sweet Home Chicago” all’incendiaria “Every Needs Somebody To Love”, che ha trasformato il Lungomare in una gigantesca discoteca. Un’esplosione di musica vera, suonata da musicisti formidabili, spesso richiesti anche nelle band di altri mostri come Paul Mc Cartnery e altre stelle mondiali, ma anche di incredula gioia nel poter assistere dal vivo ad un simile evento in un territorio che meriterebbe più spesso, come ha dimostrato, eventi di questa portata.

“I Blues Brothers – ha affermato Versace – sono un’icona mondiale e insieme a Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet che arriverà il 15 agosto a Palmi per la Varia, rappresentano l’internazionalità che vogliamo per Reggio e tutto il reggino!”. Per Maria Teresa Fragomeni, sindaco di Siderno, emozionata al momento della consegna del Premio: “E’ stato un evento eccezionale, da non crederci, siamo orgogliosi di aver ospitato un concerto memorabile e felicemente sorpresi della splendida presenza di pubblico!”. Ad entrambi va il ringraziamento di Pegna: “Un grazie alla Città Metropolitana, al suo sindaco Carmelo Versace, al capogabinetto Francesco Dattola e al delegato Giovanni Latella, per aver creduto in questo evento, al sindaco Fragomeni e al suo staff per la preziosa collaborazione! La gioia e l’emozione del pubblico, quasi incredulo, ha premiato lo sforzo di tutti ed ha sorpreso anche questi leggendari musicisti che porteranno oltre oceano il ricordo di un calore incredibile!”.

A fine concerto, ha stupito anche l’eccezionale disponibilità a rilasciare foto, autografi e interviste. Già oggi la band è in viaggio per la Spagna, dove prosegue il suo tour europeo.