Al via la quarta edizione della Rassegna Culturale Letture nel Borgo e del Premio Letterario Kerasion

La pittoresca cornice del borgo montano di San Pietro Apostolo, ospiterà anche per quest’anno la Rassegna culturale “Letture nel Borgo” e il prestigioso “Premio Letterario Kerasion”, giunti ormai alla loro quarta edizione.

Gli storici palazzi del borgo presilano, saranno luoghi privilegiati di vivaci appuntamenti artistici e culturali. Si inizierà giovedì 24 agosto con la ricca rassegna libraria, curata dal giornalista Vinicio Leonetti, che avrà come illustri relatori, gli scrittori calabresi Daniela Rabia, Mimmo Gangemi, Annarosa Macrì, Gregorio Corigliano, Olimpio Talarico, Silvia Camerino, Antonio Ludovico, che presenteranno al pubblico le loro ultime opere.

Si proseguirà poi, venerdì 25 agosto con la passeggiata fotografica #instameetsanpietroapostolo organizzata dall’Igers Calabria in collaborazione con la Moving Emotion di San Pietro Apostolo. Dalle ore 9,00, Instagramers provenienti da tutta Italia, si incontreranno nel paese per fotografarne scorci, panorami e colori, postando in diretta social i loro scatti.

La mattinata proseguirà con un “evento d’eccezione”, la celebrazione del “Premio Kerasion in ricordo di…”dedicata per questa edizione a Lucio Dalla, a 80 anni dalla sua nascita. Il premio sarà consegnato al chitarrista rock e collaboratore storico di Dalla, Ricky Portera, per l’opera edita Ci sono cose che non posso dire, Armando Curcio editore. A dialogare con la guest-star, la Direttrice del Premio, Miriam Rocca, il conduttore di RadioCiak, Antonio Ludovico, e il giornalista, Vinicio Leonetti. In questa occasione, verranno raccontate vicende, aneddoti e curiosità del Rock italiano, e non mancheranno brevi performance musicali dei pezzi più famosi di Dalla.

In serata, infine, sarà consegnato il prestigioso Premio Letterario Nazionale “Kerasion”, per la narrativa, la saggistica e la poesia. Durante la cerimonia, saranno premiati intellettuali e scrittori provenienti da tutta Italia, oltreché importanti nomi del giornalismo e del Cinema. I nomi degli ospiti saranno svelati in Conferenza Stampa.

Alla presenza di Simona Dalla Chiesa, inoltre, sarà attribuito il “Premio Kerasion-Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

“La Rassegna Letture nel Borgo e il Premio Kerasion, di anno in anno, crescono e si arricchiscono di idee sempre nuove e diverse. Tante le personalità del mondo della Letteratura, del giornalismo e della televisione che si interessano al Premio, gareggiando con le loro opere .”

Dichiara la Direttrice, prof.ssa Miriam Rocca, “Questo ci riempie di orgoglio, perché ci conferma la qualità del nostro Concorso Letterario. Devo ringraziare i tanti che hanno creduto e continuano a credere in questo ambizioso progetto: il Sindaco Raffaele De Santis e l’Amministrazione, il Vice-sindaco Tomaino, il Consigliere Sirianni, Simona Dalla Chiesa, i giurati, il Presidente di Giuria, Vinicio Leonetti, e tutti i volontari. È grazie a loro che ogni anno riusciamo a rinnovare intensi momenti di cultura e di bellezza condivisa. San Pietro Apostolo è una bella realtà, animata da tante persone e da un associazionismo attivo e operante. Una tale vivacità è un ottimo humus per eventi importanti come questi, destinati a divenire nel tempo fucine di promozione culturale e artistica”.