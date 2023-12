Lamezia Terme, “Babbo Natale in Moto”: sorriso dei bambini e partecipazione cittadina

Share Facebook

L’evento “Babbo Natale in Moto”, promosso ed organizzato dai “Compatti”, un gruppo di motociclisti fondato nel 2021 e patrocinato dall’amministrazione comunale di Lamezia Terme, tenutosi lo scorso 17 dicembre, ha rappresentato un momento di grande condivisione cittadina durante le festività natalizie.

Il percorso delle motociclette di Babbo Natale ha abbracciato le vie di Sant’Eufemia e Sambiase, con destinazione il nosocomio lametino per una donazione speciale alla Pediatria del Giovanni Paolo II. Durante questa toccante tappa, sono stati consegnati un otoscopio, due stetoscopi pediatrici e pacchetti regalo contenenti giochi e dolciumi per i piccoli pazienti.

Le moto addobbate hanno poi attraversato le strade principali di Nicastro. La carovana si è fermata in Piazza San Domenico per una festa dei regali, in collaborazione con le associazioni Lucky Friend e Girasole. Sono stati distribuiti più di 150 pacchetti regalo contenenti caramelle e piccoli doni a tutti i bambini partecipanti all’evento. Le attività sono state intrattenute da due mascotte coordinate da Tata Mery, offrendo momenti di divertimento e svago per i più piccoli. E, naturalmente, non poteva mancare Babbo Natale in moto, pronto a scattare foto con grandi e piccini.

Gaetano Candurro, fondatore dei Compatti, ha espresso grande soddisfazione per il successo di questo evento, ribadendo l’importanza di dedicare una giornata ai bambini e alla solidarietà. Ha inoltre augurato un Natale speciale a tutti coloro che, per varie ragioni, hanno smesso di credere in Babbo Natale, colpiti dalle difficoltà della vita, e a tutti quei bambini che affrontano momenti di sofferenza.

L’evento ha superato notevolmente le aspettative iniziali – hanno dichiarato i Compatti – coinvolgendo con entusiasmo tutti i partecipanti, bambini e adulti. Un’occasione speciale, regalando momenti significativi sia in ospedale che in Piazza San Domenico. La partecipazione attiva di circa 150 moto e la presenza dei gruppi storici come il Vespa Club Lamezia Terme e l’Endurorito hanno reso questa esperienza unica, dimostrando il potere di unione e solidarietà della comunità.

Auguriamo a tutti – concludono – un Natale colmo di gioia e solidarietà, soprattutto a coloro che hanno bisogno di un sorriso in questo periodo speciale.

