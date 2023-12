Stand Up Lamezia, festività in grande stile: il 27 dicembre arriva Pietro Sparacino

Share Facebook

Twitter

Stumbleupon

LinkedIn

Pinterest

Evidentemente i regali non stanno solo sotto l’albero!In arrivo un nuovo appuntamento veramente da non perdere con la crew Stand Up Lamezia, Mercoledì 27 Dicembre presso il Birrificio Lametus Beer & Co. (Via G. Fortunato 13, Lamezia Terme) arriva uno dei migliori comedian di tutta la penisola: il grande PIETRO SPARACINO sarà l’ospite d’onore con l’anteprima del nuovo spettacolo “IL VENTENNIO”, di cui trovate maggiori info e link di acquisto ticket in fondo all’articolo.

L’inizio è fissato per le ore 21.30, ma sarà già attiva dalle ore 20.00 l’area food & drink a cura dello Staff del Birrificio Lametus Beer & Co. A riscaldare ulteriormente l’atmosfera per il pubblico della serata le selezioni musicali a cura di J Vas.

“Il curriculum artistico di Pietro Sparacino parla da sè. Sarà molto emozionante avere con noi un comedian del suo spessore, ancora di più poter assistere all’anteprima del suo nuovo spettacolo, cosa davvero rara. Questo testimonia la nostra ulteriore crescita e, soprattutto, la voglia di fare sempre meglio”, queste le prime parole di Luca V., uno dei fondatori di Stand Up Lamezia che abbiamo avuto il piacere di sentire. “Avevamo promesso a chi ci segue una bella sorpresa per questo periodo natalizio e speriamo di avere rispettato le aspettative. Vogliamo che sia una grande festa, la degna chiusura di un anno sorprendente! Vi aspettiamo!”

Il comedian: PIETRO SPARACINO!

Stand up comedian, autore e attore.

Nel 2009 è componente della prima ora del gruppo SATIRIASI, con cui partecipa al programma “STAND UP COMEDY” in onda su Comedy Central.

Dal 2015 al 2017 è nel cast de Le Iene in veste di inviato.Nel 2018 è autore di Scherzi a Parte.

Nel 2019 è Direttore Artistico della rassegna di Stand Up Comedy “Audible Comedy Live” al Monk di Roma per Audible.it.

Nel 2020 crea con The Comedy Club il format “A-LIVE” con i primi live show di Stand Up

Comedy su Zoom e il “Comedy Village”, la prima vacanza dedicata alla comicità stand up di cui cura anche la Direzione Artistica.

Conta all’attivo 7 monologhi di stand up comedy, 3 di questi disponibili su TheComedyClub.it: “Diodegradabile”, “SUB ITA” e il nuovo Special “Egoistagram”.

Lo spettacolo: IL VENTENNIO!

Avrebbe potuto chiamarlo il “Il ventennale” oppure “I vent’anni” ma, per celebrare le sue prima due decadi sui palchi di tutta Italia, Pietro Sparacino ha scelto di intitolare il suo nuovo live show di stand up comedy “IL VENTENNIO”: il titolo più indicato visto il periodo. A 40 anni compiuti, l’artista porta in scena uno spettacolo a cuore aperto che, ripercorrendo la sua carriera, ci racconta quanto è cambiato lui, ma soprattutto quanto è cambiata la società in cui viviamo, la comicità, le parole e l’uso che se ne fa.

SPETTACOLO CONSIGLIATO AI MAGGIORI DI ANNI 16.