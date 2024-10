Concluse le prime riprese di “Invisibili” del regista Marco Martire. Scene girate a Cosenza, Casali del Manco e Calopezzati

Condividi

Si è recentemente concluso il primo step di riprese del tanto atteso film sociale “Invisibili”, diretto dal talentuoso regista Marco Martire. Scene girate nella centralissima Cosenza e poi a Casali del Manco e Calopezzati.

“Questo progetto cinematografico, che ha già suscitato grande interesse e curiosità, si propone di esplorare tematiche profonde e attuali legate all’emarginazione sociale e alla lotta per la dignità umana”, spiega il regista. Attrice protagonista Maria Pia Iannuzzi.

Le riprese, che hanno coinvolto un cast di attori tra cui tantissimi studenti emozionati ed emozionanti e una troupe tecnica importante, con Maria Pia Iannuzzi nel ruolo di protagonista , si sono svolte in diverse location suggestive della terra calabra.

Il regista Martire ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto finora, sottolineando l’importanza del messaggio sociale che il film intende trasmettere. “Abbiamo completato con successo la prima fase delle riprese,” ha dichiarato Martire. “Il nostro obiettivo è quello di dare voce a chi spesso rimane invisibile nella nostra società, e credo che stiamo riuscendo a farlo in modo autentico e toccante.”

Nonostante il traguardo raggiunto, il viaggio di “Invisibili” è tutt’altro che concluso. La produzione tornerà presto sul set per completare le riprese e dare vita a questo ambizioso progetto. Il film punta ad essere un’opera intensa e riflessiva, “capace di stimolare il dibattito e la consapevolezza su temi di grande rilevanza sociale”, il leitmotiv della produzione.

Tantissimi i curiosi ed i cittadini che, nel corso dei ciak, si sono avvicinati ed hanno atteso, pazientemente, le scene del film.

Cresce l’attesa, dunque. Ed aumenta la consapevolezza che in Calabria talenti ed opportunità ci sono.