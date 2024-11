Lo scrittore lametino Iovane continua a far incetta di premi. Riconoscimento anche all’Argentario

Condividi

Ancora un riconoscimento per lo scrittore lametino Antonello Iovane il cui talento continua a entusiasmare le giurie di diversi concorsi letterari in giro per l’Italia. Dopoil Premio Castrovillari e il Premio Vitruvio Le Muse di Lecce, infatti, il romanzo “Aspettando Lei” dell’autore calabrese è stato insignito del Diploma d’onore quale Menzione al Concorso dell’Argentario, ottava edizione del Premio Caravaggio.

Sullo splendido palcoscenico di Porto Ercole, davanti a un numeroso pubblico, è andato in scena la cerimonia di premiazione che ha visto tra i protagonisti premiati anche lo scrittore lametino. “Sono contenta per Antonello” ha affermato una sorridenteMarcella Garau, editor del libro, “merita tutti i riconoscimenti che sta ricevendo, il suo modo di narrare le storie è unico, capace di coinvolgere il lettore in ogni sua emozione”. E non solo i lettori, visto che le avventure di Leonardo Manfredi raccontate nel libro hanno colpito i giurati dell’Argentario al punto tale da premiare l’autore. “Non nego di essere piacevolmente sorpreso del fatto che il romanzo continui ad ottenere riconoscimenti a poco meno di un anno dalla sua uscita” è il commento di Antonello Iovane che, dopo aver ringraziato la dott.ssa Laura Pieroni, presidente dell’associazione culturale Metamorphosis, organizzatrice dell’iniziativa, fa una dedica particolare “per una volta voglio essere gentile verso me stesso e dedicarmi il premio, perché so quanto è difficile vivere questa fase della mia vita un po’ complicata”. Il romanzo “Aspettando lei”, dunque, continua il suo viaggio fra le emozioni di lettori e giurati di tutta Italia.