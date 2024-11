MusicAMA Calabria, Luca Barbarossa inaugura la stagione musicale a Lamezia Terme

Condividi

Una voce che ha fatto la storia, riconoscibile tra mille. Luca Barbarossa, cantautore tra i più amati, continua a lasciare il segno nel mondo della musica. Con il suo ultimo spettacolo “Cento storie per cento canzoni”, sta riscuotendo un grande successo nei più importanti teatri d’Italia. Sabato 30 novembre, alle ore 21:00, sarà sul palcoscenico del Teatro Grandinetti Comunale diLamezia Terme, per l’inaugurazione della 47^ Edizione di MusicAMA Calabria ideata e diretta da Francescantonio Pollice.

«La presenza di Luca Barbarossa – ha dichiarato il direttore artistico – é il raggiungimento di un obiettivo che ci siamo sempre riproposti di portare a termine. Per lui parla una storia fatta non solo di grandi successi, ma anche di quanto sia stato importante il suo contributo alla schiera di cantautori degli anni Settanta e Ottanta. Averlo come ospite nel concerto iniziale di MusicAMA Calabria è sicuramente motivo di orgoglio e siamo sicuri che sarà un regalo gradito dal nostro pubblico e da chi ama, più in generale la musica».

Tratto dall’omonimo libro da lui scritto, l’artista romano canterà, suonerà e racconterà le canzoni che hanno fatto la storia della musica; brani conosciuti dal grande pubblico, prenderanno vita grazie al suo racconto appassionato ed intimo, mettendo in evidenza il suo legame con il mondo fatto di note e melodie. Con “Cento storie per cento canzoni” ci condurrà in un interessante viaggio musicale, arricchito da curiosità e aneddoti riguardanti la nascita dei brani che sono entrati nelle vite delle persone, divenendo pietre miliari dell’universo musicale.

Il cantante di “Via Margutta” e “L’amore rubato”, narrerà al pubblico il modo in cui alcune canzoni hanno segnato la sua vita; racconti, già presenti nel suo libro, nei quali fa notare come la storia dei brani passa anche attraverso le trasformazioni della nostra società e dei nostri costumi, le battaglie per i diritti civili, le piccole grandi rivoluzioni del costume, i suoni delle diverse epoche, dal Risorgimento a oggi.

Ogni racconto per Luca Barbarossa segna un tratto della vita di ciascuno di noi perché la «canzone è immagine, niente come una canzone ti fa vedere, intuire quello che stai ascoltando. Lacanzone è cinema, quando si fermano i dialoghi e parte un pezzo che ti ricorderà per sempre quel film, quella scena. La canzone è ballo sfrenato o ninna nanna, è girotondo. Insomma la canzone è quasi tutto, alzi la mano chi non ha almeno una canzone della vita». Le parole del cantante ci proiettano nel mondo fantastico della musica che abbiamo amato e che continuerà a segnare il percorso della nostra vita.

“Cento storie per cento canzoni” è più di uno spettacolo teatrale. È la condivisione di emozioni e di momenti di vita personali riportati alla mente da canzoni che ci sono rimaste nel cuore. Da Frank Sinatra a Vasco Rossi, da Lucio Battisti a Bob Dylan, dai Beatles a Paolo Conte, da Franco Battiato a Pino Daniele, sarà un’occasione di partecipazione e di gioia travolgente.

Canzoni ascoltate, suonate, cantate, raccontate: la voce inconfondibile di Luca Barbarossa, che si esibirà alla voce e chitarra acustica, con il supporto di Claudio Trippa alle chitarre e il polistrumentista Alessio Graziani, entrambi musicisti della Social Band. Ad accompagnare le narrazioni e le canzoni saranno le proiezioni dell’Antica Proiettereia: suggestioni visual legate agli argomenti e ai personaggi tematizzati.

I biglietti per “Cento storie per cento canzoni” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org