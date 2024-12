Lamezia, successo per “Babbo Natale in Moto”: premiazioni e festeggiamenti

Condividi

La manifestazione “Babbo Natale in Moto” si è rivelata un grande successo, attirando un folto pubblico e creando un’atmosfera di gioia e condivisione tra le vie di Lamezia Terme. Nonostante le condizioni atmosferiche non ideali, i partecipanti hanno potuto godere di momenti indimenticabili, con i bambini che hanno ricevuto palloncini e dolciumi, riempiendo la giornata di sorrisi e magia natalizia.

Il programma, organizzato in collaborazione con Calabria Evolution Kart ASD e il gruppo motociclistico “I Compatti”, ha visto la parata dei motociclisti percorrere le strade della città, vestiti in abiti festivi e pronti a diffondere il messaggio di solidarietà tipico delle festività. La parata non solo ha intrattenuto ma ha anche educato i più piccoli grazie a iniziative come “Primi passi in moto”, organizzata dal Motor Club Endurito, che ha fornito un’ottima opportunità per avvicinare i bambini al mondo delle moto in modo sicuro.

Durante l’evento, sono stati anche premiati gli atleti che hanno conseguito risultati eccellenti nel kartismo nell’ultimo anno.

Il presidente dell’associazione Calabria Evolution Kart ASD, Pasquale Vescio, ha sottolineato l’importanza di supportare e promuovere lo sport locale, con riconoscimenti a figure come Angelo Mercuri, Ferdinando Torchia e Salvatore Giglio, che rappresentano l’impegno e la passione per questa disciplina.

In un caloroso applauso, Vescio ha riconosciuto l’impegno del gruppo motociclistico “I Compatti” e di tutte le squadre coinvolte nell’organizzazione, evidenziando come la loro dedizione abbia contribuito a rendere la manifestazione un successo. Si è detto felice di aver partecipato alla programmazione delle festività natalizie dell’Amministrazione Comunale, che ha patrocinato l’evento, inserendolo tra le iniziative che arricchiscono il cartellone delle feste e lasciano un’impronta nel cuore della comunità.

Questi eventi, ha aggiunto Vescio, non solo portano gioia durante le festività, ma creano anche ricordi preziosi che uniscono le famiglie e rafforzano i legami sociali. La riuscita di “Babbo Natale in Moto” è un chiaro esempio di come la collaborazione tra associazioni e amministrazione possa generare eventi significativi, in grado di attrarre e coinvolgere la cittadinanza, rendendo Lamezia Terme un luogo dove la tradizione e la comunità si fondono in un unico abbraccio festoso.