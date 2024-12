Lamezia, dieci giorni di eventi all’Antico Mulino delle Fate

Condividi

Tornano, con le festività natalizie, gli eventi dell’Antico Mulino delle Fate di Lamezia Terme, nei dieci giorni fra il 22 dicembre ed il 6 gennaio. Gli Amici dell’Antico Mulino delle Fate annunciano le porte aperte alla “Fabbrica nel Paesaggio” come è stato definito il mulino dal prestigioso “Premio Internazionale” promosso dalla Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l’UNESCO.

Viene infatti proposto un ricco cartellone di iniziative culturali che dischiudono i boschi, le acque, le gole, le colline, la fauna e la flora della Valle del Torrente Canne e rievocano la storia leggendaria della Fata Gelsomina. Semprenel segno del recupero della memoria in modo semplice, chiaro, divulgativo, pedagogico e, perché no, gioioso e divertente. Ecco, in estrema sintesi, il programma.

Da domenica 22 dicembre a sabato 6 gennaio: visite guidate quotidiane al Bosco delle Fate e all’Antico Mulino, per gruppi e famiglie (su due turni: ore 11,00 ed ore 15,00). Necessaria la prenotazione.

Domenica 22 Dicembre, dalle ore 10,30 alle ore 17,30:Mercatino di Natale al Mulino, con esposizioni di artisti ed artigiani provenienti da tutta la Calabria, tra cui gli amici di Asfalantea capitanati dalla Regina del Pane Franca Crudo. Si chiude la serata con l’evento per bambini e non solo “La Notte del Racconto: Gelsomina e il suo Regno l’antico Mulino delle Fate”.

Lunedì 23 Dicembre, ore 18,00: evento “Macinare Cultura” con il concerto del tenore Giancarlo Paola con “Melodie nel tempo: Villanelle, Romanze e Canzoni” , in collaborazione con “Melodie & Racconti”.

Sempre lunedì 23 Dicembre, ore 19,00: evento “Macinare Cultura” con la rassegna “Sound & Vision” a cura di Francesco Sacco, con la proiezione del film “ The Blues Brothers”. E’ gradita la prenotazione.

Martedì 24 dicembre, ore 10,30: eventi per bambini, “Le Leggende del Bosco Incantato” e a seguire le “Olimpiadi dei piccoli Esploratori”. E’ gradita la prenotazione.

Mercoledì 25 dicembre, ore 17,30: per ricordare a tutti i bimbi che: “E’ Natale ogni volta che facciamo nascere l’amore nei nostri cuori”, un caro saluto a Babbo Natale. A seguire sirinnova la tradizione con la “a Lettirina a Gisù bambinu”:lasciamo scrivere ai bambini cosa vorrebbero dal Natale.

Giovedì 26 dicembre, dalle ore 16,30 alle ore 18,30: in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Catanzaro e l’Associazione Nazionale Amici dei Mulini Storici Italiani, terza edizione, prima giornata del presepe vissuto “AlluMulinu u Prisepiu du’ Rivintinu”.

Venerdì 27 dicembre, ore 17,30: evento “Macinare Cultura” con “Canto di Arberia, spettacolo Kënga e Arbërisë” a cura del cantastorie Rocco Mario Moccia. Un percorso tra canti, musiche e racconti del popolo arbereshe.

Sabato 28 dicembre, ore 15,00: evento “Macinare Cultura”, nell’ambito del 47° festival MusicAma Calabria, si esibirà accanto all’antica macina il musicista internazionale SamueleTelari con la sua fisarmonica.

Sempre sabato 28 Dicembre, ore 16,30: evento “Macinare Cultura” con “Musicanninna canta Costabile” a cura di #piùCalabriaperTutti. Musica a cura di Albino Cuda, Eugenio Renda, Toni Quattrocchi e Francesco Vescio. Interverranno Ippolita Lo Russo Torchia, Serena Perri e Italo Leone.

Domenica 29 dicembre, dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00: nella rassegna “Fare Ecologia”, terza edizione della giornata ecologica nel Bosco delle Fate, con l’evento “Gesti Gentili per Mamma Natura”, quest’anno con particolare attenzione alla promozione del riuso. Con “Te lo regalo… se vieni a prenderlo al Mulino delle Fate!”

Lunedì 30 Dicembre, ore 18,30: evento “Macinare Cultura” con “Allu Mulinu ccu’ Toninu …m’ha vijiu iju!” Momento conviviale nei ricordi di amici e familiari dell’anima gentile di Antonio Virgilio Mantovano. E’ gradita la prenotazione.

Martedì 31 dicembre, ore 10,30: eventi per bambini, “Le Leggende del Bosco Incantato” e, a seguire, le “Impressioni Botaniche, giornata di pittura estemporanea per ragazzi”. E’gradita la prenotazione.

Sempre martedì 31 dicembre, ore 17,00: evento per bambini e non solo “La Notte del Racconto: Gelsomina e il suo Regno l’antico Mulino delle Fate”.

Giovedì 02 gennaio ore 10,30: eventi per bambini, “Le Leggende del Bosco Incantato” e a seguire le “Olimpiadi dei piccoli Esploratori”. E’ gradita la prenotazione.

Sempre giovedì 02 gennaio, ore 18,00: evento “Macinare Cultura” con la presentazione del libro “Tumulti. Stragi contadine in Calabria” di Claudio Cavaliere. Dialoga con l’autore, il Narratore Mauro Vasta.

Venerdì 3 gennaio, ore 18,00: per la rassegna culturale “Lievito Madre”, la seconda parte di un viaggio unico ed integrante con “Alle origini della narrazione”, a cura del Narratore Mauro Vasta.

Sabato 4 gennaio, ore 10,30: eventi per bambini, “Le Leggende del Bosco Incantato” e a seguire “La casa nel bosco”, laboratorio di architettura per bambini, con costruzione di modellini di case naturali con i materiali che offre il bosco, evento in collaborazione con la Scuola di Creatività in Roma. E’gradita la prenotazione.

Domenica 5 gennaio, ore 17,00: magica vigilia con l’evento per bambini e non solo, “La Notte del Racconto: Gelsomina e il suo Regno l’antico Mulino delle Fate”.

Lunedì 6 gennaio, ore 1,00 del mattino: “A notti da Strina”, evento dedicato all’antica tradizione delle strine. Il Mulino accoglierà i vari gruppi di “strinari” ed insieme canteremo “A strina alla Fhata Gersomina”. Evento gratuito.

Sempre lunedì 6 gennaio, dalle ore 16,30 alle ore 18,30: in collaborazione con il Club per l’UNESCO di Catanzaro e l’Associazione Nazionale Amici dei Mulini Storici Italiana, con la terza edizione, seconda giornata, del presepe vissuto “Allu Mulinu u Prisepiu du’ Rivintinu”.

Tutti gli eventi all’Antico Mulino delle Fate sono gratuiti. Per prenotazioni telefonare al numero +39 328 13 65 043. Si ricorda che l’Antico Mulino delle Fate è a cinque minuti di cammino a piedi dal castello normanno-svevo di Lamezia Terme-Nicastro. Nelle due serate del presepe vissuto (26 dicembre e 6 gennaio), poiché si prevede un notevole afflusso di visitatori, si prega, onde evitare intralci al traffico sulla strada provinciale per Soveria Mannelli, di lasciare le auto nella parte bassa dell’abitato di Nicastro e di raggiungere il mulino a piedi.