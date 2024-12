Lamezia, “The Crazy Mozart” spettacolo di clownerie musicale con la compagnia franco-argentina Mundo Costrini

Condividi

Lamezia Terme – Arrivano i clown… direttamente da Buenos Aires, uno spettacolo per ridere, meravigliarsi e cantare insieme a due musicisti pazzi che faranno l’impossibile per sopravvivere a questo emozionante caos musicale.

L’appuntamento è per domani 27 dicembre 2024, alle ore 21 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme con “The Crazy Mozart”, spettacolo esclusivo ed originale della compagnia internazionale Mundo Costrini. Per l’occasione, i bambini accompagnati dai genitori entreranno gratis a teatro.

Uno spettacolo di teatro musicale, circo, clown con la regia di Sebastián Guz, e gli attori Santiago Blomberg e Sebastián Guz, le coreografie di Romina Krause e i costumi di Sandra Rincon. Un concerto originale dove niente è quello che sembra. Una sinfonia di gag e situazioni assurde dove il pubblico è complice e partecipe del momento. Nessuno spettatore vede doppio, è proprio così, in scena ci sono due Mozart ancora più folli e divertenti dell’originale.

Esempio prezioso di clownerie musicale, lo spettacolo della compagnia franco-argentina Mundo Costrini mette in scena un concerto in cui nulla è come sembra e l’assurdo dilaga in un crescendo di gag che coinvolgono il pubblico sempre più attivamente. Raffinati, ingenui, surreali, ispirati dal cinema muto delle origini, questi concertisti caotici e vivaci manipolano il proprio corpo con la perizia del marionettista facendo dei propri personaggi dei caratteri irriverenti e fantasiosi.

La Compagnia Sebastian Marcelo Guz nasce in Argentina. Il fondatore si è formato con Raquel Zocolowich e Daniel Lareo e frequentato la scuola “Circo Criollo” a Buenos Aires per poi studiare mimo con Paola Mata. Dal 1994 partecipa a diverse creazioni collettive in Argentina, nel 1997 fonda la compagnia di circo “Circo Xiclo” con cui partecipa a molte tournée in tutto il mondo. Nel 2004 crea la sua compagnia “Mundo Costrini” che ha le radici nel suo spettacolo solo “El Nino Costrini”. Da allora scrive, dirige ed interpreta spettacoli prodotti dalla compagnia, “Mina Clown”, “Humanus Comicus” e “The Crazy Mozarts”, che vengono rappresentati in festival e rassegne di tutto il mondo. Il personaggio di Niño Costrini ha ricevuto diversi premi: 1° Premio Daidogei World Cup 2007- Giappone; 2° Premio Coppa del Mondo Daidogei 2006- Giappone; 1° Premio Festiclown 2004-Spagna; 1° Premio Valladolid Festival 2003-Spagna.

Lo spettacolo è inserito nella rassegna teatrale “Vacantiandu 2024” diretta da Nico Morelli ed Ettore Palmieri. Il progetto “Vacantiandu 2024” è finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria.