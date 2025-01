Venerdì 10 gennaio Lamezia Terme ricorda Sharo Gambino nel centenario della nascita

Condividi

Venerdì 10 gennaio 2025 alle ore 18.00 al Teatro Politeama Costabile di Lamezia Terme, l’associazione culturale Al Vaglio ricorderà Sharo Gambino nel centesimo anniversario della nascita.

Nato il 7 gennaio 1925 a Vazzano, centro delle Serre calabresi, Sharo Gambino è stato uno degli scrittori, giornalisti e meridionalisti più significativi della nostra regione e dell’intero Mezzogiorno.

Scomparso a Lamezia Terme il 25 aprile 2008, Gambino ha dato vita a una vastissima produzione artistica fra saggi, romanzi, reportage, inchieste giornalistiche e contributi per la radio e la televisione in cui ha raccontato con arguzia e brillante sarcasmo la realtà della Calabria, portandola al di fuori dei confini regionali.

L’intento del talk “Sharo Gambino x100” è di ricordare e fare conoscere una delle voci più originali del giornalismo e della letteratura della seconda metà del Novecento e permettere a nuovi e vecchi lettori di riappropriarsi di un patrimonio articolato, che spazia dalle opere di narrativa – citiamo “Vizzarro”, “Sole nero a Malifà”, “Fischia il sasso” – agliimportantissimi scritti sulla criminalità organizzata in Calabria. Gambino fu infatti fra i primi cronisti a intuire che il fenomeno mafioso nella nostra regione – sottovalutato e ridotto a poche righe di cronaca per lunghi decenni – si stava evolvendo, che era prossimo a cambiare forma fino a divenire la pericolosa organizzazione diffusa in tutto il mondo che oggi conosciamo.

Presenti all’appuntamento i figli dello scrittore Marinella Gambino, docente, e Sergio Gambino, presidente Casa della Cultura Sharo Gambino di Serra San Bruno. Interverranno anche Vito Teti, scrittore e antropologo, Antonio Cavallaro, giornalista e ufficio stampa redazione digital Rubbettino, Kita Tassone responsabile archivio Qualecultura, Antonio Chieffallo, direttore della Biblioteca degli scrittori calabresi “Nuccio Ordine” di San Mango d’Aquino, e Antonio Pagliuso, direttore artistico de Al Vaglio.

“Sharo Gambino x100” è realizzato dall’associazione Al Vaglio in collaborazione con Comitato Franco Costabile 100, Associazione Ad Turres, Glicine rivista, Associazione Muricello, Compagnia teatrale BA 17 e Lameziaterme.it e con il partner tecnico Music Art Service. L’appuntamento rientra nel progetto eventi di promozione culturale 2024 finanziato con risorse PAC 2014/2020 Asse VI Azione 6.8.3.