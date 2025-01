Lamezia, oggi presentazione del libro “Musica Concentrazionaria” di Pasquale Scaramuzzino

Condividi

Domani, venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 18:30, presso il salone parrocchiale “Mons. Azio Davoli” della Chiesa della Pietà a Lamezia Terme, si terrà la presentazione del libro “Musica Concentrazionaria”, scritto da Pasquale Scaramuzzino, stampato da Grafichéditore della famiglia Perri, nell’ambito della collana Kronos: Miti e tempi della storia, una collana di cultura europea diretta dallo storico lametino Vincenzo Villella.

Un’opera intensa e toccante, che porta alla luce un aspetto poco conosciuto ma straordinariamente significativo della Shoah: la produzione musicale nata nei campi di concentramento nazisti. Attraverso un approfondito viaggio storico e culturale, l’autore esplora come la musica, in quelle circostanze di atroce privazione, abbia rappresentato una forma di resistenza spirituale, un antidoto al dolore e un atto di suprema affermazione dell’umanità.

Tra le pagine di questo volume si intrecciano storie di musicisti che, nonostante l’orrore e la sofferenza, hanno composto e suonato opere cariche di speranza, forza e memoria. La musica emerge non solo come salvezza interiore, ma anche come strumento di testimonianza che ci permette di comprendere più a fondo la complessa fenomenologia del totalitarismo, della Seconda Guerra Mondiale e della tragedia della Shoah.

Durante l’incontro, moderato da Nella Fragale, saranno proiettate testimonianze storiche e saranno ascoltati brani di musica concentrazionaria, offrendo ai presenti un’esperienza emozionante e immersiva. Parteciperanno all’evento Don Emanuele Gigliotti, parroco della Chiesa della Pietà, l’Avv. Paolo Mascaro, Sindaco di Lamezia Terme, l’Avv. Giancarlo Nicotera, Presidente del Consiglio Comunale, e l’autore del libro, Pasquale Scaramuzzino.

Un appuntamento che va oltre il semplice momento culturale, trasformandosi in un’occasione di profonda riflessione sulla forza dell’espressione artistica e sull’importanza della memoria collettiva. La partecipazione è gratuita.