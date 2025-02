Lamezia, ieri al Grandinetti “The Black Blues Brothers”, uno spettacolo acrobatico, comico e musicale

Condividi

Ieri a Lamezia Terme al Teatro Comunale Grandinetti per la rassegna teatrale di Ama Calabria THE BLACK BLUES BROTHERS

scritto e diretto da Alexander Sunny con Bilal Musa Huka, Rashid Amini Kulembwa, Seif Mohamed Mlevi, Peter Mnyamosi Obunde e Sammy Mwendwa Wambua, Coreografie Electra Preisner e Ahara Bischoff, Scenografie Siegfried Preisner, Loredana Nones e Studiobazart, Light designer Andrew Broom, Produzione e Distribuzione Carla Borlandelli.

Il pubblico ha simpatizzato con i balli e le musiche, con le acrobazie dei ballerini, ha partecipato alle scene romantiche, ha calcato le scene ripetendo le flessioni degli acrobati ed a fine spettacolo c’era chi si è ripromesso di ritornare in palestra per raggiungere almeno un po’ della elasticità vista sulla scena. Col corpo si può volare in alto e creare costruzioni ad incastro, col corpo si può sfidare il vuoto e salire più in alto con una sedia due sedie tre sedie e sempre più su. Poi il fuoco, la corda, lo specchio ed intanto le musiche belle accompagnano il gesto. Una bella serata.

Ippolita Luzzo