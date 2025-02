AMA Calabria, Massimo Ghini porta “Il vedovo” a Catanzaro e Lamezia Terme

Condividi

La meravigliosa commedia all’italiana arriva a teatro. “Il vedovo”, classico del cinema nostrano con la regia di Dino Risi, diventa un adattamento teatrale con Massimo Ghini e Paola Tiziana Cruciani, che formeranno il duo protagonista dell’opera immortale del 1959.

Lo spettacolo, inserito nella stagione teatrale di AMA Calabria, avrà un doppio appuntamento venerdì 7 febbraio sarà al Teatro Comunale di Catanzaro, sabato 8 febbraioarriverà al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, entrambi alle ore 21. L’evento, è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria – Settore Teatro.

La storia, che ha il sapore delle grandi opere cinematografiche nate in Italia, è stata ripresa dalla sapiente regia teatrale di Ennio Coltorti, che mantiene intatte la comicità cinica e asciutta originale, grazie alla sensibilità artistica dei due attori. Le dinamiche familiari attuali e profonde, narrate in maniera unica e originale, permettono agli spettatori di sentirsi coinvolti nel lungometraggio.

Il protagonista è interpretato da Massimo Ghini, vincitore di un Nastro d’Argento alla carriera nel 2018, che veste i panni del commendatore Alberto Nardi, personaggio che va ben oltre il classico buono della situazione. È megalomane e ha uno scarso fiuto per gli affari, un uomo che mostra di essere più di ciò che in realtà è. La sua fortuna è quella di essere sposato con la ricca Elvira Almiraghi (Cruciani), che salva sempre il marito dai creditori. Un giorno, però, Elvira decide di non assecondarlo più, lasciandolo nelle mani dei suoi numerosi creditori.

“Il vedovo”, ambientato in una Roma piena di contraddizioni e di tentazioni per Nardi, è da sempre considerato uno dei capolavori di Dino Risi, capace di raccontare in modo vivace l’intera vicenda; una narrazione che giunge ad un finale inaspettato, che non fa uso di una morale stucchevole e politicamente corretta. Nella storia, un ruolo chiave lo avrà il commendator Lambertoni, usato da Elvira come intermediario per continuare a prestare soldi al marito a condizioni usurarie.

Appena sistemate tutte le pedine sulla scacchiera, si assisterà a situazioni tragicomiche e, soprattutto, ad equivoci e colpi di scena che non mancheranno di divertire il pubblico. Le situazioni bizzarre messe in scena sono impersonate da un cast teatrale che, con grande disinvoltura, non farà rimpiangere due mostri sacri della recitazione, quali Alberto Sordi e Franca Valeri.

Grandi doti attoriali e una perfetta sintonia sul palcoscenico saranno messe in evidenza dalla compagnia di artisti, composta da Massimo Ghini, uno degli attori italiani più apprezzati, Paola Tiziana Cruciani, interprete sopraffina e uno dei simboli della commedia italiana, e da Giuseppe Gandini, Leonardo Ghini, Irene Girotti, Diego Sebastian Misasi, Tony Rucco e Tomaso Thellung.

“Il vedovo”, con l’adattamento teatrale di Ennio Coltorti e Gianni Clementi, sarà un’occasione per rivivere i tempi d’oro della commedia, con un’esperienza dal vivo ricca di colpi di scena. Le risate, ma anche i momenti di riflessione, saranno assicurati.

Massimo Ghini muove i primi passi da attore proprio a teatro, lavorando con registi come Franco Zeffirelli, Giorgio Strehler, Vittorio Gassmane Gabriele Lavia. Da quel momento la sua carriera approderà anche al cinema, alternando ruoli comici e drammatici, tra “Compagni di scuola” di Carlo Verdone, “Amici miei – Come tutto ebbe inizio” di Neri Parenti e “A casa tutti bene”di Gabriele Muccino, solo per citarne alcuni. Ghini è uno volto presente anche sul piccolo schermo con serie tv per piattaforme streaming. Tra i suoi lavori più recenti “The New Pope” di Paolo Sorrentino e “Studio Battaglia” di Simone Spada e il grande successo teatrale “Quasi amici” con Paolo Ruffini.

Paola Tiziana Cruciani è attrice, autrice e regista. Si diploma nel 1980 al primo “Laboratorio di esercitazioni sceniche” diretto da Gigi Proietti. In teatro, anche in testi scritti e diretti da lei stessa, è stata protagonista anche in “Sugo finto” di Gianni Clementi, “Ultima chiamata” di Josiane Balasko, e “Cose di Casa” in cui figura come autrice, interprete e produttrice. Oltre ad avere una vasta esperienza in TV, partecipa a molte pellicole cinematografiche tra le quali “Ferie d’agosto” di Paolo Virzì, “Senza pelle” di Alessandro D’Alatri, “Che ne sarà di noi” di Giovanni Veronesi. Nel 1999 è candidata al David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film “Baci e Abbracci” di Paolo Virzì.

I biglietti per “Il vedovo” potranno essere acquistati rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro e presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org.