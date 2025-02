Lamezia, sabato 8 febbraio presentazione della raccolta di poesie «Viaggio poetico nel tempo» di Concetta Mazzei

Condividi

Sarà presentato domani, sabato 8 febbraio, alle ore 18, presso la sala convegni di Casa Mastroianni a Lamezia Terme, la raccolta di poesie dell’insegnante Concetta Mazzei, dal titolo «Viaggio poetico nel tempo» edito per i tipi di Massimo Iannicelli Editore. Saranno presenti l’autrice, l’editore e la curatrice della prefazione, Caterina Silipo: a moderare l’evento sarà il prof. Francesco Polopoli. Durante la serata verranno declamate alcune poesie da parte di Pino Mete, Anna Gatto e Salvatore De Biase.

Il volumetto compie un viaggio poetico a ritroso nel tempo, sapientemente tracciato dalla vena artistica dell’autrice, attenta ed acuta osservatrice della vita odierna e passata che si sta distinguendo sempre di più nel panorama letterario cittadino.

Le sue poesie sono simili a piccoli affreschi di un mondo a noi vicino che, però, sembra incredibilmente lontano per via dei repentini cambiamenti della società cosiddetta moderna. Una raccolta che emoziona e che risveglia i sentimenti più belli dell’essere umano, in tempi in cui tutto si sta rivestendo di indifferenza ed abulia.

Il filo conduttore è la nostalgia, nella sua accezione più classica, ovvero del ritorno al dolore per la lontananza da persone o luoghi cari o per un evento collocato nel passato che si vorrebbe rivivere. Chiunque può partecipare.