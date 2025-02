Lamezia, dal 12 al 15 febbraio al Teatro Costabile proiezione speciale del film “Emilia Pérez”

Condividi

Dal 12 al 15 febbraio, il Cinema del Teatro Franco Costabile ospiterà la proiezione speciale di “Emilia Pérez”, il film evento candidato a 13 premi Oscar e vincitore di 4 Golden Globe, tra cui Miglior Film e Miglior Attrice Non Protagonista.

Diretto da Jacques Audiard, “Emilia Pérez” è un musical crime che racconta la storia di un boss del cartello messicano che cambia identità per vivere finalmente la sua vera vita. Il cast include Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón e Selena Gomez, in un’opera che ha conquistato pubblico e critica, definita da The Times come “uno dei migliori film dell’anno”.

Un’occasione imperdibile per vivere un’esperienza cinematografica intensa e coinvolgente.

Dal 12 al 15 febbraio

Ore 17.30 e 20.30