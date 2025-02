“Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek l’11 febbraio al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme

Condividi

Lamezia Terme – Tutto pronto per l’atteso spettacolo di Ferzan Ozpetek, che ha firmato per il teatro un nuovo adattamento scenico di uno dei suoi successi cinematografici “Magnifica Presenza”.

L’appuntamento è per domani 11 febbraio 2025 alle ore 21 al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, e vedrà sul palco artisti di fama internazionale come Tosca d’Aquino, Serra Ylmaz ed Erik Tonelli, e con Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi e Fabio Zarrella.

“Magnifica Presenza” racconta la storia di Pietro, un ragazzo catanese con aspirazioni d’attore che si trasferisce a Roma. La sua esistenza nella nuova abitazione viene tuttavia turbata da strane presenze, che solo lui può vedere. Si tratta di una bizzarra compagnia teatrale con cui poi instaura un rapporto di amicizia. Compatito dalla cugina, che cerca di guarirlo da queste continue allucinazioni, Pietro tenterà invece di andare a fondo della storia, che cercando di capire le ragioni che trattengono nel presente questa sorta di fantasmi.

Lo spettacolo è inserito nel progetto teatrale “Vacantiandu 2024”, finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria.