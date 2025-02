Il Premio Internazionale Città di Castrovillari – Pollino rafforza il legame con il territorio a favore della Cultura e del Merito

Condividi

Il prestigioso evento, giunto quest’anno alla XIII Edizione, si è riconfermato uno degli eventi di spicco che si organizzano in Calabria.

Il palcoscenico del Teatro “Massimo Troisi” di Morano Calabro si è così arricchito di racconti straordinari, attraverso la voce degli ospiti intervenuti; racconti fatti di vissuto quotidiano tra progetti, esperienze, sacrifici, difficoltà risolte, desideri raggiunti, analisi introspettive, speranze e idee innovative che, con umiltà e competenza, hanno messo in campo quanto di più bello e utile ognuno di loro ha potuto realizzare nel proprio campo lavorativo.

L’evento è stato introdotto dal Maestro Leonardo Saraceni che ha presentato i membri della Commissione Cultura, citando, per l’Italia: l’Avv. Sofia Vetere, Umanista e Presidente della Commissione; il Maestro Rosalba Magnoli, Presidente dell’Accademia delle Arti, che organizza il Premio in collaborazione alla Scuola di Musica “F. Cilea”; il Dott. Franco Maurella, giornalista de Il Quotidiano; la Dott.ssa Chiara Fazio, giornalista de Il Quotidiano e di Adnkronos; il Prof. Arch. Ing. Armando Rossi, Presidente del CO.RE.; per la Germania: il Maestro Cornelia Blanche, Presidente dell’International Prize “Talente”; per la Romania: la Dott.ssa Elena D’Sgondea, Presidente dell’Associazione “Palia Culturala”; per il Messico: la Dott.ssa Hilda Esthter Sandoval Mendoza, docente universitaria. Citato anche il grande poeta austriaco Karl Lubomirski, già membro del PEN per l’attribuzione del Nobel alla Letteratura, oggi Presidente Onorario del Premio Castrovillari – Pollino. “Una bella storia, questo Premio, che ha tracciato percorsi culturali prestigiosi a favore del territorio – così ci racconta Leonardo Saraceni – tanto che da quest’anno si è pensato di estendere la notorietà dell’evento a tutto il territorio del Pollino. Un grazie al Dott. Mario Donadio, Sindaco di Morano Calabro, che insieme alla propria Giunta si è prodigato affinché tutto si svolgesse secondo il protocollo atto ad accogliere degnamente le varie Personalità intervenute”.

A questo proposito, ecco i nomi di destinatari: il Dott. Giuseppe Carrà, Direttore dell’Istituto Prevenzione e Pena, per il suo lavoro nel campo della giustizia e della riabilitazione; il Dott. Ranieri Filippelli, Leader del Terzo Settore, per il suo contributo allo sviluppo sociale e comunitario; il dott. Filippo Fordellone, eccellenza nella Gestione di Crisi, per le sue competenze nella gestione delle emergenze; SE Monsignor Jean Marie Gervais, divulgatore di Cultura, per il suo impegno nella promozione della cultura e dell’arte; il Dott. Marcello Maggiolini, Presidente del Corso di Laurea in Medicina Unical, per i suoi contributi nel campo della medicina e della ricerca; la Dott.ssa Maria Mallamace, Segretario regionale per la Calabria per il Ministero della Cultura e ad interim Dirigente della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia; il dott. Alessandro Papini, Ippocratico d’Eccellenza, per i suoi meriti nel campo della medicina; la Dott.ssa Mariella Sturniolo, Dirigente Sanitario, per la sua dedizione alla salute pubblica. Il Premio, consistente in un manufatto e preziosissimo simbolo della nostra cultura, è stato offerto dalla gioielleria Scintille di Cosenza ed è stato consegnato da altrettante personalità locali: il Prof. Eugenio Iannelli, Presidente della Proloco del Pollino; il dott. Gerardo Bonifati, Presidente Nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari; il Prof. Biagio Faillace, insigne umanista e letterato; i già citati Rosalba Magnoli e Armando Rossi; la Dott.ssa Filomena Ferrari, Presidente Zona XX Lions Club. Ha coordinato i lavori la Dott.ssa Chiara Fazio.