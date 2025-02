Lamezia, il 13 febbraio Lectio magistralis del filosofo Umberto Galimberti su “L’illusione della libertà”

Condividi

Lamezia Terme – Grande appuntamento in città con Umberto Galimberti. Il noto filosofo sarà infatti protagonista di una lectio magistrali su “L’illusione della libertà”.

L’appuntamento è per giovedì 13 febbraio 2025 alle ore 21 al Teatro Comunale Grandinetti di Lamezia Terme, nell’ambito della rassegna teatrale “Vacantiandu 2024” diretta da Nico Morelli ed Ettore Palmieri.

Un’opportunità imperdibile per approfondire il pensiero critico e la ricerca della verità, con Umberto Galimberti. La libertà non esiste. Esiste però l’idea della libertà che ha fatto storia. Per questo bisogna aver cura delle idee e sottoporle a critica. Le conoscenze ce le dà la scienza, ma il pensiero bisogna impararlo da piccoli, per mettere in gioco le nostre idee e vedere se sono fondate o sono delle abitudini mentali.

Lo spettacolo è inserito nel progetto teatrale “Vacantiandu 2024”, finanziato nell’ambito degli Eventi di promozione culturale 2024 Pac 2014/2020 Azione 6.8.3 della Regione Calabria.

Umberto Galimberti è tra i più apprezzati e importanti filosofi contemporanei. Laureatosi con Emanuele Severino, ventenne si trasferisce a Basilea dove frequenta il filosofo esistenzialista Karl Jaspers, di cui è uno dei più considerati studiosi e interpreti. È stato professore di Filosofia della storia, Psicologia dinamica, Filosofia morale e Antropologia culturale all’università Ca’ Foscari di Venezia. Esponente della psichiatria fenomenologica, ha condotto studi decisivi sul pensiero simbolico e quello logico-metafisico e razionale. Numerose le sue pubblicazioni su Heidegger, Jung e Jaspers. Ha collaborato in passato con Il Sole 24 Ore e oggi è tra i principali editorialisti di Repubblica, nonché uno dei più richiesti opinionisti televisivi.