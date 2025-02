“Magnifica Presenza” di Ferzan Ozpetek incanta il numeroso pubblico di Lamezia tra magia ed eleganza

Condividi

Lamezia Terme – Non ha deluso le aspettative “Magnifica Presenza”, lo spettacolo teatrale di Ferzan Ozpetek che ha letteralmente incantato il numeroso pubblico presente al teatro Grandinetti di Lamezia Terme, con un inconfondibile mix di eleganza e magia.

La scenografia, suggestiva ed evocativa di un tempo ormai passato, attraverso un gioco di specchi e vecchi mobili impolverati, suggerisce un mondo al confine tra il visibile e l’invisibile, un topos in cui il pubblico può entrare e vivere l’incanto della storia. Ogni angolo, ogni movimento, ogni luce diventa parte di un tutto che racconta una storia.

La trama si snoda come un abbraccio alla solitudine e alla indagine di sé, raccontando le vicende del giovane aspirante attore Pietro, che si trasferisce in un vecchio appartamento romano con il sogno di iniziare una nuova vita e di trovare sé stesso. In questa casa, scopre un mondo invisibile dove cominciano a prender vita personaggi misteriosi che appartengono a un’altra epoca. Pian piano Pietro, ragazzo di grande sensibilità, comincia a comprendere che questi personaggi, attori appartenenti a una vecchia compagnia teatrale che, all’epoca, hanno trovato rifugio nell’appartamento per sfuggire alla Gestapo, sono rimasti intrappolati in una sorta di limbo. E sarà proprio Pietro a liberare loro – e forse anche sé stesso – in una affascinante ricerca della verità. A far da cornice, la professionalità e la magia di una compagnia di attori che sa perfettamente come trasformare la scena in un luogo dove ogni emozione è palpabile.

Il cast formato da Serra Yilmaz, Tosca D’Aquino, Erik Tonelli, Toni Fornari, Luciano Scarpa, Tina Agrippino, Sara Bosi e Fabio Zarrella si rivela una macchina perfetta di emozioni. Ognuno porta con sé un bagaglio unico di espressività, restituendo al pubblico un caleidoscopio di personaggi tanto concreti quanto eterei, dove le loro storie diventano simbolo di desideri, paure e speranze. La loro chimica sul palco si tocca con mano in un intreccio che avvolge e coinvolge.

Tosca D’Aquino, capace di donare un’intensità incredibile alla sua interpretazione, trasporta il pubblico in un turbine di sentimenti e simpatia. Serra Yilmaz è, come sempre, eterea con il suo inconfondibile charme, mentre Erik Tonelli porta in scena il suo personaggio che si contraddistingue per l’ingenuità e per la sua voglia di cambiare il destino, regalandoci un’interpretazione davvero mai banale.

Ogni singolo attore sembra galleggiare in un’atmosfera che mescola la realtà con il soprannaturale, dove le risate si alternano alle emozioni e le luci giocano con la nostra percezione della realtà. La regia di Ozpetek, da sempre abile nell’estrapolare la fragilità e la forza degli esseri umani, riesce a mettere in scena il mistero e la bellezza di ogni singolo personaggio, creando un ritmo pulsante. Un abbraccio teatrale che si fa memoria e presente, invitandoci a credere che, a volte, le “magnifiche presenze” risiedono proprio in quelle presenze che non vediamo.