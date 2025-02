Esce “Jiurrandea”, il debut del cantautore lametino Aquerell, il 21 febbraio presentazione al Civico 22

Condividi

È uscito lo scorso 14 febbraio “Jiurrandea”, debut del cantautore lametino Aquerell, nome d’arte di Luca Vittorino, all’esordio su full-lenght dopo un primo Ep, “Amalia”, e il progetto “Rosa/Rivera”, split album nato dalla collaborazione con Francesco Strangis in occasione del centenario della nascita del poeta Franco Costabile.



Otto tracce con cui espandere ulteriormente un’idea di cantautorato affatto convenzionale, legato alla tradizione, non solo indie-folk, ma aperto alla modernità, grazie anche al nuovo sodalizio con lo stesso Strangis, che ne ha curato produzione, arrangiamenti e mix. Registrato ai suoi Tornado Studios e masterizzato da Tommy Bianchi presso i White Sound Mastering Studios, l’album, oltre a essere disponibile su tutte le piattaforme digitali, è stato stampato anche in vinile via Southbound Press e vede la partecipazione di Attilio Montalto, Pierluigi Costanzo, Ettore Parlati, Massimiliano Strangis, Piergiorgio Vasta e Natascia Vescio. La copertina e le grafiche sono di Pasquale De Sensi, già artefice dell’artwork di “Rosa/Riviera”.

“Jiurrandea si potrebbe definire un concept album dedicato al territorio – sottolinea Aquerell – ma non in senso campanilistico, la speranza, semmai, è che possa esserlo in senso poetico. Il titolo è un po’ la personificazione di un luogo e prende il nome dal fiore del castagno. Jiurrande era il nome di un progetto con cui avevo già registrato una demo contenente alcuni di questi brani e l’aggiunta della A nel titolo la devo a Pasquale De Sensi, che anche all’epoca ne aveva realizzato la grafica.

L’album arriva dopo due anni di lavoro assieme a lui e Strangis. Le immagini sono cambiate nel tempo, come le canzoni, eho chiesto a entrambi di aiutarmi a portarle nel presente”.

“Jiurrandea” sarà presentato ufficialmente venerdì 21 febbraio, alle 22, al Civico 22 di Lamezia Terme, nel corso di un listening party introdotto da un talk a cura dello speaker radiofonico e critico musicale Francesco Sacco, sulla scia della formula sperimentata con successo per il tour di “Rosa/Riviera”, e arricchito da un mini-set acustico di Aquerell.

Tracklist

Fiori di castagno

In dormiveglia

Rosa

Autunnando

Elastici

Pasquette

Senza

Clarissa

Aquerell

Nato a Lamezia Terme e laureato in Lettere moderne all’Università degli studi di Bologna, ha all’attivo diverse collaborazioni in ambito artistico-culturale. Il progetto Aquerell prende vita nel 2020, dopo aver suonato per anni in band “rock” quali Katerba, Dicose e McKenzie (due dischi con Black Candy Records). Nel 2021 escono il primo mini album e un singolo, prodotti da Carlo Scali con cui ha anche esordito dal vivo, in apertura a Stuart Braithwaite dei Mogwai, per la preview del Color Fest IX. Il 14 febbraio pubblica “Jiurrandea”, debut prodotto da Francesco Maria Strangis e anticipato da un altro paio di tracce, oltre allo split dedicato al poeta Franco Costabile nel centenario della nascita, un omaggio necessario in compagnia sempre di Strangis e dell’artista Pasquale De Sensi.