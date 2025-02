Roccella Summer Festival 2025, Irama in concerto il 9 agosto al Teatro al Castello di Roccella Jonica

Condividi

Si aggiunge anche Irama al ricco cast di artisti che si alterneranno sul palco del Teatro al Castello di Roccella Jonica per l’edizione 2025 del Roccella Summer Festival, la consueta rassegna di spettacoli dal vivo organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, che negli ultimi anni è diventata sempre più il punto di riferimento per l’intera regione e non solo in quanto a live di successo.

Il concerto di Irama, in programma il prossimo 9 agosto, si va ad unire alla programmazione già annunciata: al Teatro al Castello ci saranno i Baustelle (12 agosto), e poi Ghali (13 agosto),Alessandra Amoroso (18 agosto), Gianna Nannini (21 agosto), Francesco Renga (22 agosto).

Irama ha annunciato in queste ore le nuove date per il 2025, inclusa quella del Roccella Summer Festival: il 21 e 23 maggio sarà nuovamente all’Unipol Forum di Assago per un doppio appuntamento e il 22 luglio al Rock in Roma, Ippodromo delle Capannelle. Irama è reduce dalla recentissima partecipazione con il brano “Lentamente” al Festival di Sanremo, ma anche dal tour che lo ha portato a esibirsi nei palazzetti di tutta Italia con uno show coinvolgente, una messa in scena nuova e una scaletta ricca di sorprese. Oltre ai grandi successi del suo repertorio, il pubblico ha infatti avuto la possibilità di ascoltare in anteprima alcuni brani inediti del suo nuovo progetto discografico. Irama si conferma inoltre come uno degli artisti di maggior successo nell’attuale panorama musicale italiano. Sul palco dell’Ariston era salito la prima volta nella sezione Nuove Proposte nel 2016, per poi tornarci nel 2019 con “La ragazza con i cuore di latta” (2 platini), nel 2021 con “La genesi del tuo colore” (3 platini), nel 2022 con “Ovunque sarai” (4 platini) e nel 2024 con “Tu no” (2 platini).

I biglietti per assistere al concerto di Roccella Jonica possono essere acquistati online su TicketOne e nelle consuete prevendite, anche attraverso il circuito di Ticket Service Calabria.