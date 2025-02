Nel “firmacopia” all’Unical non solo emerge l’artista Brunori ma anche lo showman VIDEO

Condividi

Bellissimo pomeriggio con Brunori Sas presso il cinema dell’Unical dove l’artista non solo ha deliziato i fan, accorsi a centinaia per il farmacopie, con la sua musica, ma ha mostrato ancora una volta la sua capacità di dominare il palco. Ironia, arguzia e grande semplicità nelle sue parole e nelle battute con le quali ha raccontato, al pubblico presente in sala, l’avventura sanremese.

Ha sottolineato (si può ascoltare nel video) il senso di rivalsa dei calabresi, che al di là del discorso puramente campanilista, hanno messo in evidenza la loro voglia di ribaltare la narrazione secondo la quale in questa terra calabra, accadono solo episodi spiacevoli. Un Dario Brunori felice, che strappa risate, ricordando che si ha bisogno di una narrazione sulla Calabria ben più articolata, che non sia solo una “riductio ad ‘nduja”… Luisa Loredana Vercillo